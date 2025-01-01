Футболистки, които са получавали травми по време на менструалния си цикъл, са преживявали по-тежки контузии и са се възстановявали по-дълго, показва ново научно изследване.

Резултатите, публикувани в списанието Frontiers in Sports and Active Living, сочат, че макар менструацията сама по себе си да не увеличава риска от нараняване, тя е свързана с по-сериозни последици, когато все пак се стигне до травма.

Изследователите са проследявали футболистките на женския отбор на „Барселона“ в продължение на четири сезона — между 2019 и 2023 година — по време на участието им в испанската професионална национална лига.

„Показваме, че самата менструация не увеличава честотата на контузиите“, заяви Ева Ферер, водещ автор на изследването и специалист по спортна медицина и женско здраве в болницата „Сант Жоан де Деу“ и Barça Innovation Hub в Барселона.

iStock photos/Getty images

Тя допълни, че травмите, получени по време на менструация, водят до три пъти повече дни извън терена заради възстановяване в сравнение с тези, настъпили в други фази на цикъла. Например възстановяването при травми на меките тъкани — мускули, сухожилия и връзки — е отнемало над три пъти повече време, когато са настъпвали в дните на кървене, в сравнение с дните без кървене: съответно 684 срещу 206 загубени дни на 1000 тренировъчни часа.

„Малки промени, като по-дълги загрявки, коригирано натоварване при високи скорости или допълнителна подкрепа за възстановяване, могат да помогнат за намаляване на тежестта на травмите, ако те все пак се случат“, посочи Ферер.

Как менструалният цикъл променя тялото?

По време на менструалния цикъл нивата на хормоните се повишават и понижават, което влияе на различни системи в организма, включително мускулите, метаболизма и имунната система.

Ниските нива на естроген могат да влошат способността на мускулите да се възстановяват и да увеличат умората, болката и проблемите със съня. В същото време загубата на желязо може да намали издръжливостта и да забави възстановителните процеси.

Това не е първият път, когато хормоналните промени се свързват с по-неблагоприятни последици при спортни травми, особено сред футболистките.

iStock photos/Getty images

Международната федерация по футбол (ФИФА) финансира отделно изследване, започнало по-рано тази година, което проучва връзката между менструалния цикъл и травмите на предната кръстна връзка в женския футбол.

„Знаем, че хормоните се колебаят в различните фази на цикъла, но все още не знаем доколко това влияе върху риска от контузии“, заяви Саймън Аугъстъс, изследовател в проекта.

Екипът ще наблюдава конкретно нивата на естроген и прогестерон — хормони, които предишни изследвания свързват с повишена разхлабеност на връзките и понижена скорост на невромускулните реакции.