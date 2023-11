Get the Barbie x Mariah Carey Holiday Celebration Doll at https://t.co/9BYarWbMIs pic.twitter.com/8rFhENvp30 — The Mariah Network (@MariahNetwork) November 17, 2023

, с чиито песни израснаха милиони деца по целия свят, изненада своите фенове по случай коледните празниците съсКуклата е със същата усмивка, вълните на коса, микрофонът и дори пръстенът с пеперуди.“, казва Кери ексклузивно пред PEOPLE, спомняйки си за тежкото си детство, израствайки в малка къща в Лонг Айлънд, Ню Йорк, с майка си, Патриша Кери , оперна певица.„Единственото нещо, което наистина исках, беше суперзвездата Барби“, споделя тя.„Когато за първи път започнах да работя с компанията Mattel, те ми изпратиха куп суперзвездни Барби и беше наистина сладко“, казва тя.Кери е известен перфекционист. Когато е започнала работа с Mattel, тя е имала постоянна обратна връзка с тях.„Косата, други неща. Но когато видях куклата си, си казах: „О, Боже мой, това е толкова сладко." Защото е с коледната рокля, която нося във второто видео „All I Want for Christmas Is You“, което е режисирано от Джоузеф Кан“, споделя Кери.