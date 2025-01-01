С настъпването на есента, българската кухня се обогатява с вкусовете на реколтата – тиква, боб, картофи, чушки, грозде, зеле и още. Във всяко кътче на страната тази палитра от продукти намира своя уникален израз в традиционни рецепти, предавани през поколения.

Ето какво сервират различните региони на България през есента:

Родопите – ухае на пататник и диви гъби

В Родопите есента е време за пататник – ястие от настъргани картофи, лук, подправки и често мръвка, запечени на сач или в тава. Друга есенна класика е качамакът с масло и сирене, идеален за студените дни. Не липсват и ароматните гъбени яхнии, приготвяни с диви гъби, брани от местните.

iStock/Getty Images

Тракия – градински изобилие и винен уют

В плодородна Тракия есента започва с печени чушки, пълнени с боб – типично постно ястие за сезона. Не може да се пропусне и домашният гювеч, в който се събират последните зеленчуци от градината – патладжани, домати, моркови, чушки, лук, често с месо или наденица. Тук е и времето на новото вино, което традиционно се опитва в края на октомври.

Северозападна България – скромно, но вкусно

Регионът залага на простички, но сърдечни ястия - боб чорба с джоджен или яхния с пушено месо и сушени чушки са често срещани на масата. Не може без тиквеник с домашно точени кори, сервиран с пудра захар – любим есенен десерт за малки и големи.

iStock/Getty Images

Добруджа – царевица, тиква и слънце в чиния

В житницата на България есенната кухня включва царевични питки и ястия с тиква и ориз, подсладени с канела и мед. Тутманик с праз и печени картофи с чубрица също са част от сезонното меню. Тук храната често се приготвя на жар или в пещ, с богат аромат и простота.

Странджа и Сакар – билки, дивеч и туршии

Този район е известен със своята есенна домашна туршия, приготвяна с моркови, зелени домати, зеле и билки. Агнешко с картофи и подправки, печено бавно, често е ястие за специални поводи. Свинско с кисело зеле, готвено в глинено гърне, също е част от традиционното есенно меню.

Българската есенна кухня е не просто сезонна наслада, а културно богатство, което ни свързва с миналото и ни дарява с топлина в настоящето.