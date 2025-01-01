Учени от Университета на Флорида са измислили необичаен, но умен начин за откриване на болестта на Алцхаймер – с помощта на фъстъчено масло.

Проучването им показва, че нещо толкова просто като една лъжица фъстъчено масло може да помогне на лекарите да идентифицират ранните признаци на болестта по бърз и достъпен начин.

Болестта на Алцхаймер е състояние, което бавно уврежда мозъка, водейки до загуба на паметта и затруднения в мисленето и ежедневието. Тя е най-честата причина за деменция и засяга милиони хора по целия свят.

Лекарите често срещат затруднения при ранното диагностициране на болестта, тъй като симптомите ѝ се проявяват много бавно. Когато загубата на паметта стане очевидна, мозъкът вече е претърпял значителни увреждания. Ето защо изследователите търсят по-лесни и по-бързи начини за откриването ѝ в ранни стадии.

Обонянието е едно от първите неща, които се променят при хора с Алцхаймер. Това се случва, защото болестта започва да засяга частта от мозъка, която обработва миризмите, наречена обонятелна кора.

Интересното е, че учените са открили, че лявата страна на мозъка често е по-увредена от дясната при хората с Алцхаймер. В резултат на това хората с тази болест могат да имат по-слабо обоняние в лявата ноздра в сравнение с дясната.

Д-р Дженифър Стампс и нейният изследователски екип решили да тестват тази идея по прост начин. Те набрали 94 души – хора с вероятен Алцхаймер, хора с леки проблеми с паметта, които могат да водят до Алцхаймер, хора с други видове деменция и здрави доброволци.

Те използвали само 30-сантиметрова линийка и малък контейнер с фъстъчено масло. Изследователите помолили всеки човек да затвори едната ноздра и да опита да помирише фъстъченото масло с другата ноздра. Те бавно приближавали фъстъченото масло, по един сантиметър наведнъж, докато човекът не е казал, че може да го помирише. След това правили същото и с другата ноздра.

Резултатите били изненадващи. Хората с Алцхаймер усещали миризмата на фъстъченото масло от много по-далеч с дясната си ноздра, отколкото с лявата. Средно лявата им ноздра усещала миризмата само когато фъстъченото масло било на около 5 сантиметра разстояние, а дясната ноздра – на около 17 сантиметра.

Тази разлика не се наблюдавала при хора с други видове деменция или при здрави индивиди. Това предполага, че тестът с фъстъченото масло може да помогне за специфичното идентифициране на Алцхаймер.

Красотата на този тест е в неговата простота. Не се нуждае от скъпи машини, специално обучение или инвазивни процедури. Може да се направи бързо в клиника или дори у дома под наблюдение.

Тъй като фъстъченото масло има силната и разпознаваема миризма, която повечето хора разпознават, то е идеално за този вид тест. Ако тестът може да открие Алцхаймер, преди да се появят сериозни симптоми, той може да помогне на хората да получат лечение по-рано и да подобрят качеството си на живот.

Изследователите обаче посочват, че това не е пълен диагностичен тест сам по себе си. Той трябва да се използва заедно с други медицински прегледи, като сканиране на мозъка и тестове за памет, за да се потвърди диагнозата. Въпреки това, тестът с фъстъчено масло е много обещаващ като първа стъпка или допълнително средство за ранна диагностика на Алцхаймер.