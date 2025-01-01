Делфин на име Мимо предизвиква фурор във Венеция, съобщава информационна агенция АПА.

Той беше забелязан за първи път от шофьор на водно такси и оттогава редовно плува в района около площад „Сан Марко“. Дори вече се предлагат обиколки, които позволяват на посетителите да наблюдават делфина. Експертите обаче предупреждават за опасностите от движението на лодките: двигателите и витлата могат да наранят животното, а шумът стресира морския обитател и затруднява комуникацията му с други делфини.

В социалните мрежи беше стартирана кампанията „Спасете делфина!“, с цел да се повиши обществената осведоменост за Мимо и да се подчертае, че той е чувствително същество, а не туристическа атракция. Делфинът се наблюдава от екипа на CERT — специализирано звено за реакция при извънредни ситуации, свързани с китове, делфини и морски свине, както и от екипи на бреговата охрана, съобщават местни медии.

Предполага се, че Мимо е попаднал в лагуната, докато е търсил храна. Опитите да бъде върнат в открито море досега не са били успешни. Експертите напомнят, че делфините са защитен вид и не трябва да бъдат обезпокоявани, въпреки това за момента Мимо ще остане в лагуната. Според Фабио Пранови от университета Ка’ Фоскари, той вероятно игнорира движението на лодките, защото тук намира храна по-лесно. Не е ясно защо делфинът е сам, тъй като обикновено тези животни се движат на групи, допълват от АПА.