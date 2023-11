Българската актрисае на път да направи поредна силна заявка за таланта си на холвудската сцена, пише. Тя ще участва в, съобщават от Guardian.Бакалова, която беше номинирана за „Оскар“ за ролята си във втората част на филма "Борат", ще изиграе колоритната Ивана Тръмп, покойната бивша жена на Доналд Тръмп. Актрисата ще си партнира с актьора Себастиан Стан, познат ни от филмите на Marvel, който на свой ред ще влезе в ролята на бившия държавен глава на САЩ.Филмът ще бъде режисиран от иранецът Али Абаси и ще носи иметов чест на популярното риалити предаване, в което Тръмп участваше преди години. Действието на лентата се развива през 70-те и 80-те години на миналия век и проследява пътя на бившия президент на САЩ към превръщането му в нюйоркски имотен магнат. Лентата ще засегне отношенията между Тръмп и Рой Кон – прословутия адвокат, който стана негов ментор и по-късно беше отстранен за неетично поведение.Сценарист на филма е журналистът и автор Габриел Шърман, чиято книга The Loudest Voice in the Room – биография на основателя на Fox News Роджър Ейлс – беше адаптирана в минисериал за Showtime през 2019 г., която почина миналата година на 73-годишна възраст след фатално падане, беше състезателна скиорка, бляскав модел и упорита бизнесдама, която се превърна в половината от най-мощната двойка на Ню Йорк през 80-те години на миналия век чрез брака си с многообещаващия Донлад Тръмп. Ивана, родена в Чехословакия през 1949 г., бе първата съпруга на Тръмп - бракът им продължава от 1977 г. до 1992 г. Те имат три деца – Доналд младши, Иванка и Ерик Тръмп.Нямаме търпение да видим първите кадри от "Стажантът" и превъплъщението на Бакалова. Филмът със сигурност ще привлече много медийно внимание и има шанс да се превърне с следващата голяма роля на българската актриса в Холивуд.Най-голямата и успешна роля на Бакалова до момента, тази на Тутар в "Борат 2" беше свързана индиректно с образа на Доналд Тръмп. В най-популярната и скандална сцена от филма Мария интервюира Рудолф Джулиани, адвокатът на Доналд Тръмп.