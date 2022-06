Лекарите посочват 5 признака, които показват, че е по-добре да не ядете сирене . 65% от хората имат намалена способност да усвояват лактозата . Освен това някои хора имат непоносимост или алергии към казеина , един от основните протеини в млякото. В тези случаи лекарите препоръчват временно да ограничите продукта, пише Eat This, Not That. Експертите изброиха 5 признака, че човек се нуждае от временно спиране на консумацията на сирене. Първо, ако устата на човек се подува, изтръпва или сърби. Това показва алергия към кравето мляко. Може да се говори за непоносимост към лактоза при подуване на корема и газове след ядене на сирене. Яденето на сирене може също да причини и акне . Ако по кожата се появи акне, си струва да обърнете внимание на диетата си. Освен това млечните продукти могат да причинят запек. Сиренето съдържа много мазнини и малко фибри. Ако човек страда от лошо храносмилане , трябва да помисли за ограничаването им.

Източник: Рамблер, Eat This, Not That