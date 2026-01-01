Критично застрашен от изчезване китайски панголин (Manis pentadactyla) е забелязан за първи път в област в Източен Непал, съобщи научният сайт Phys.org, като се позова на публикация в списание „Орикс“ (Oryx).

Китайските панголини са малки нощни бозайници единаци, чиято родина е Южна и Югоизточна Азия. Подобно на други видове панголини, те са застрашени от изчезване поради бракониерство, загуба на местообитания и незаконен трафик. Покритите с люспи животни са защитени от непалското законодателство, но тези защитни мерки могат да бъдат трудни за прилагане на толкова обширни територии, отбелязва Phys.org.

За да ги защитават по-добре, учените трябва да знаят къде живеят те в цялата страна. Досега обаче доказателствата за наличието на китайски панголини в Източен Непал се ограничаваха до устни разкази и следи, за които се предполагаше, че принадлежат на този вид. Поради тази причина през януари 2025 г. изследователите се отправят към гората Панчаканя. Тази малка гора е свещена за местните индуистки и киратски общности, уточнява научният сайт.

Екипът от учени търси следи от присъствието на панголини като пресни леговища, стъпки и остатъци от храна. Когато ги откриват, изследователите поставят две камери със сензор за движение и ги закрепят за дървета и стълбове над земята, за да не бъдат откраднати, като ги прибират през деня. В продължение на две седмици камерите са местени на 14 различни места в близост до пътеки и дупки.

Още през втората нощ камерите записват два кратки видеоклипа на мъжки китайски панголин – единият в 22:03 ч., а другият в 22:06 ч. Тъй като тези клипове са заснети само с три минути разлика на едно и също място, изследователите правят извода, че става въпрос за един и същ мъжки панголин. Учените обобщават заснетото от тях в статия, публикувана в научното списание „Орикс“.

Откритието е добра новина за природозащитниците, но тъй като проучването е било кратко и е обхванало само малка площ, изследователите не знаят нищо за популацията в района на Източен Непал, отбелязва Phys.org.

Въпреки това, откриването на този рядък бозайник в свещена гора, заобиколена от градски постройки, подчертава значението на местната култура за опазването на дивата природа, смятат учените. Присъствието на китайския панголин в тази свещена гора придава още по-голяма екологична стойност на зеленото пространство в сърцето на града, добавят те. Учените отбелязват, че опазването на вида в подобна среда е уникален шанс местните културни традиции да се превърнат в мощен инструмент за защита на природата.