Киноата, често наричана „златото на инките“, вече трайно присъства на трапезата на хората, които залагат на балансиран и здравословен начин на живот.

Макар да изглежда като зърнена култура, киноата всъщност е семе, богато на хранителни вещества и напълно безглутеново.

✅ Топ ползи за здравето от киноата

Пълноценен протеин - съдържа всички девет есенциални аминокиселини, което я прави перфектна алтернатива на месото за вегетарианци и вегани.

Богата на фибри - подпомага храносмилането, засища за дълго и регулира нивата на кръвната захар.

Thinkstock/Getty Images

Минерали за енергия и здраве - съдържа желязо, магнезий, калий и цинк, които укрепват имунната система и поддържат нормалната функция на организма.

Антиоксиданти - предпазват клетките от оксидативен стрес и забавят процесите на стареене.

Подходяща за безглутенова диета - киноата е идеален избор за хора с непоносимост към глутен.

🍴 Как да я включим в менюто?

Киноата е универсална и лесна за приготвяне. Тя може да се използва като гарнитура вместо ориз, да се добавя към салати, супи и дори десерти. Освен че е полезна, придава на ястията лек ядков вкус и приятна текстура.

🌍 Киноата е не просто мода, а истинска суперзвезда в здравословното хранене. Редовната ѝ консумация подпомага организма и дава енергия за активното ежедневие.