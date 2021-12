Сериалът. Tой ни отведе в живота на четири жени, които отчаяно се борят за собственото си щастие в американско предградие и моментално завладя милиони зрители по целия свят. Актрисите, които участваха с сериала, станаха истински звезди и модели за подражание, а зрителите все още следят социалните им мрежи. Да видим(Габи Солис в „Отчаяни съпруги“).

Ева все още е във вихъра на вълната, продължава да се снима във филми, рекламни кампании и да участва в популярни телевизионни предавания.

Лонгория може да бъде видяна в проекти като "Cool Times" , "Guard" , "Bide from the World", "Frontera", "Any Day" , "Overboard" Other и др.През 2016 г. тя се омъжи за мексиканския бизнесмен Хосе Антонио Бастон, собственик на Televisa,. През 2018 г. се роди и сина им Сантяго. Оттогава звездата прекарва много време със семейството си и активно споделя снимки в Instagram, където има повече от 8,3 милиона последователи.

В живота на Лонгория имаше и скандали.Един от най-забележителните беше появата на домашно еротично видео с бившия й съпруг, баскетболистът Тони Паркър. Клипчето беше публикувано в платформа за платени услуги, а след това унищожено.

Днес. Макар времето да минава, сексапилната латино знаменитост продължава да цъфти и годините добавят единствено допълнителна нотка очарование към красивата актриса.