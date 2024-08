Google News Showcase

Instagram

, роди момиченце –и първо внуче на крал Абдула Втори, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение на кралския двор.В краткото изявление се казва, че. Във видеоклип, публикуван на официалната страница на принцесата в Инстаграм, се вижда как Хюсеин люлее новородената си дъщеря под звуците на известната американска балада You Are My Sunshine., на която присъстваха известни личности сред които британският принц Уилям и съпругата му Кейт, както и първата дама на САЩ Джил Байдън, припомня Асошиейтед прес.Раджва е на 30 години, родена е в Рияд и произхожда от известно и богато семейство от Саудитска Арабия.Това стана, след като Абдула Втори лиши от титлата своя полубрат принц Хамза.Хюсеин е най-големият син на крал Абдала Втори и кралица Рания.Според йорданското законодателство само мъже могат да наследят трона, припомня Асошиейтед прес.