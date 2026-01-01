Десетки роботи изкачиха повече от 3000 стъпала по една от най-известните планини в Китай, като част от тях носеха яйца и дини в състезание, представено като тест за издръжливостта на машините в реални условия.

Планината Тай, най-високият връх в източната китайска провинция Шандун, в продължение на векове е била важно място за поклонение на китайските императори и заема важно място в китайската митология.

Днес обектът от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО беше домакин на новото Световно планинско състезание за роботи, предаде АФП.

По трасе с дължина 3,9 километра и изкачване от над 600 метра роботи и техните инженери от около 90 отбора трябваше или да достигнат финала възможно най-бързо, или да транспортират до върха чупливи товари като пресни яйца и дини.

Не всички машини успяха да се справят с трудния терен.

Един хуманоиден робот с бандана падна върху каменната настилка, след което инженери се втурнаха да го поправят.

Друг робот се спъна и падна по цяло стълбище, преди да спре до кошче за боклук край трасето.

Четириног робот, произведен от Beijing Lingyi Technology - дъщерна компания на Unitree - завърши трасето за 43 минути и 41 секунди и спечели категорията за най-бърза четиринога машина.

Организаторите определиха скалистия терен на планината Тай като „естествен полигон за екстремни изпитания“, който може да помогне при подготовката на роботите за реални приложения.

Състезанието, организирано от държавната China Media Group, включваше парични награди в няколко категории, сред които за най-бързите роботи и за най-добрата четиринога машина за пренасяне на товари.