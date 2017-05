Големите победители на Билборд: Дрейк подобри рекорд на Адел

Кой е най-богатият рапър според "Форбс"?

Дрейк подобри рекорда за, като получина церемонията в "Ти Мобайл арина" в Лас Вегас, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.като получи, който имаше 22 номинации, победи в категории, сред коитов класацията Билборд 200 за "Views"."Цялото ми семейство е тук", каза, който излезе на сцената с над двадесет души, измежду които бяха баща му, Лил Уейн и Ники Минаж.

В категорията за престижното отличие за най-добър изпълнител той се съревноваваше с, "",и "".Вечерта открис 9-минутно шоу, в което представи хитовите си парчета в компанията на ментора сиНеотдавна тя надмина рекорда наза изпълнителка с най-голям брой песни, влезли в класацията Хот 100 на сп. "Билборд".Бионсе и групата "" спечелиха по 5 награди. Поп дивата грабна приза за, а алтернативните хип-хоп музиканти отДуото "", което стартира с 22 номинации наравно с, се добра доЕдна от наградите им беше за най-добра песен в класацията Хот 100 за сингли с парчето им "Closer" с Холзи.Отличието заПрез март 2016 г. излезе дебютният му албум "Mind of Mine" с хита му "Pillowtalk".Американската банда "" спечели приза за. "Hardwired. . .To Self Destruct" излезе през есента.получи наградата "икона" на шоуто и изпя денс хита си "Believe" с блестящ разголен тоалет и руса коса с розови връхчета. След това тя се преоблече и излезе пред публиката чернокоса и в черен прозрачен костюм. При втората си появаизправи на крака зрителите в залата с изпълнението на песента си "If I Could Turn Back Time".

"Исках да се занимавам с това, което работя, откакто бях 4-годишна, и вече го правя 53 години. Също така мога да задържа планк за 5 минути, само вмятам", казаот рок бандата "" призова за мълчание в залата в памет на Крис Корнел, който почина в четвъртък. Той нарече фронтмена на "" и "" "истински новатор", "архитект в музиката", "талантлив текстописец" и "легендарен изпълнител". Докато говореше, на заден фон беше показана голяма снимка насъс затворени очи.изпя новия си сингъл "Malibu" в нов стил, който отбеляза отдалечаването ѝ от хитовете, с които тя се превърна в поп звезда. Тя се просълзи в края на изпълнението си."И за първи път от години е с панталони", каза сестра йзаедно с баща им, при представянето на Майли.носеше бели къси панталонки и каубойска шапка.Водещи на церемонията бяха актрисатаи рапърът, "" ине се появиха на събитието. Някои бяха на турне, ае в напреднала бременност.