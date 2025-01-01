По-гладка кожа, по-малък нос, по-плътни устни, по-малко целулит: естетичните интервенции са по-търсени от всякога. В Германия клиентите оставят в разкрасителните кабинети около 1000 евро годишно, пише Deutsche Welle . Какво ги кара?

Във "Франкфуртския център за красота" се предлагат около 50 различни процедури за разкрасяване - сред тях са и корекция на носа, моделиране на лицето, намаляване на бръчките . Цените се движат между 150 и 3600 евро в зависимост от интервенцията, разказва АРД.

Клиентите не пестят пари за красота

Собственикът на франкфуртския център Омид Акрами споделя пред германската обществена медия, че клиентите не намират цените му за високи. "За много от нашите пациенти естетичните процедури са инвестиция в тяхното по-добро самочувствие и разположение."

Това се потвърждава и от Хелге Йенс, президент на Германското дружество за естетично-пластична хирургия. "В много кабинети годишните разходи на пациентите са между 800 и 1000 евро", казва той пред АРД.

Салоните за разкрасяване преживяват истински бум

Салоните за разкрасяване преживяват в момента истински бум, констатира АРД. От 2020 година насам броят на козметичните интервенции постоянно расте. А Германия - с около 626 200 операции за разкрасяване за 2024 година - се нарежда сред топ десе в света. Акрами наблюдава тази тенденция в своя разкрасителен център и заявява, че търсенето на естетични корекции значително е нараснало.

В повечето случаи става дума за минимална намеса, т.е. процедури, които се извършват без операция, обяснява той. Повече от половината от манипулациите се концентрират в областта на лицето. Според Хелге Йенс това не е учудващо: "По-голямата част от пациентите са между 31 и 50 години, а остаряването се проявява най-напред на лицето, поради което и там най-често се извършват корекции".

Новите тенденции в разкрасяването

Хората полагат все повече грижи за външния си вид и извън салоните за красота и лекарските кабинети, отбелязва германската обществена медия. И в домовете си те си правят специални маски за лице, използват камъни за масаж и стягащи колани, както и напитки, обещаващи по-гладка кожа - каквито обещания дават производителите.

Често става дума и за това да направиш нещо добро за себе си, обяснява Акрами. "Днес много пациенти се отнасят към естетичните манипулации като към част от грижите за поддържане на здравето."

Нужда от красота във времена на криза

Доминик Грос, който е председател на Клиничния етичен комитет към Университетската клиника в Аахен, свързва нарасналата потребност за красота най-вече с кризите в световен мащаб. "Наистина мисля, че кризисните ситуации в света и усещането, че той ще се разпадне, докато ние можем само безпомощно да гледаме, усилват тенденцията да се фокусираме върху себе си", казва експертът пред АРД.

Хелге Йенс вижда логика в тази връзка и изтъква един многократно проучван икономически феномен: "Когато светът около нас се изпълва с несигурност, фокусът върху собствения външен вид нараства", казва хирургът. "Става дума за феномена при икономически или обществени кризи хората да инвестират повече в красотата, грижите и малките естетични интервенции." Йенс допълва, че в този случай красотата играе ролята на един вид контрол - както по време на пандемията.

Социалните медии стимулират бизнеса

Около потребността за красота в последните години се разви индустрия за милиарди, пише АРД. По преценки на консултантската компания McKinsey стойността на този бранш вече е 580 милиарда долара, а до 2027 година се очаква ръст от шест процента. Оттам излиза, че индустрията по разкрасяването расте по-бързо от други икономически отрасли, като например автомобилната промишленост.

Част от успеха се дължи и на многобройните инфлуенсъри, които представят и рекламират най-новите разкрасителни продукти по платформите в социалните мрежи. Данните на Германското дружество за естетично-пластична хирургия от последните пет години потвърждават, че социалните медии оказват все по-голямо влияние на младите хора.

Най-високите стойности в това отношение са били измерени през тази година: почти всеки четвърти пациент се е подложил на манипулации в резултат на определено влияние на социалните медии.

Сериозни последствия и увреждания от манипулациите

Професор Грос се отнася критично към това развитие и предупреждава, че последствията могат да бъдат сериозни . "Това води до прекомерна конкуренция, при която най-вече младите хора имат чувството, че не се харесват и не са достатъчно специални. Именно това повишава готовността им да се подложат на физически промени."

Покрай увеличеното търсене расте и броят на неквалифицираните "специалисти". Мнозина извършват естетични манипулации без съответната квалификация - риск, който експертите остро критикуват. "Все по-често виждаме пациенти с усложнения след погрешно предприетата намеса, често извършена от хора, които не са специалисти. Това е неприемливо", подчертава Хелге Йенс.

Затова в името на защитата на пациентите Дружеството за естетично-пластична хирургия настоява естетичните манипулации и операции непременно да се извършват от квалифицирани медицински лица, както е в други страни.