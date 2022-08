През целия си живот редовно чуваме за значението на това да ядем порция зеленчуци всеки ден. С течение на годините правилният избор на храна става все по-важен за нашето здраве. Плодовете и зеленчуците са полезни за организма, но има зеленолистен зеленчук, който задължително трябва да включите в храната си след навършване на 50 години.



"Ако трябва да избера само един зеленчук, бих посочила зеленолистните зеленчуци, особено спанака", казва Ейми Гудсън, сертифициран диетолог, член на медицински експертен съвет и автор на "The Sports Nutrition Playbook".



Причината, поради която Гудсън препоръчва спанака на хората над 50 години, е, че зеленолистните зеленчуци са отличен източник на хранителни вещества, които са особено важни за хората в напреднала възраст, а именно калций, витамин В12 и калий, съобщава „Eat This, Not That“.



"Хората над 50-годишна възраст имат повишена нужда от хранителни вещества, особено от някои витамини и минерали, които допринасят за здравословното стареене", обяснява Гудсън. „По-специално, те се нуждаят от повече калций за поддържане на костната минерална плътност, от повече витамин В12, тъй като усвояването му обикновено намалява с възрастта, и от повече калий, чиято липса е проблем за всички." Експертът отбелязва, че висококачественият протеин е друго важно хранително вещество, което трябва да се приоритизира с възрастта, за да се поддържа чиста мускулна маса.



Що се отнася до тези важни за стареенето хранителни вещества, спанакът има тройна полза. "Въпреки че един зеленчук няма да може да ви осигури и трите елемента, от които се нуждаете повече според препоръките за хранене (DRI), зеленолистните зеленчуци, включително спанакът, са на първо място в списъка", заявява Гудсън.“Зеленолистните зеленчуци съдържат калций, калий и малко витамин В12. Те са богати и на фибри, които са важни за здравето на червата и сърцето, както и на антиоксиданти, които помагат на организма да се бори с възпаленията."



Въпреки че спанакът е най-добрата зелена добавка за хората след 50 години, според Гудсън все пак е необходимо балансирано хранене, за да се получи максимален дял от хранителните вещества, които съдържа.



"Имайте предвид, че много от тези елементи не се срещат в зеленчуците", казва Гудсън. „Най-добрият източник на калций са млечните продукти като прясно мляко, сирене и кисело мляко. Най-добрите източници на витамин В12 са животинските протеини, като говеждо месо, черен дроб, риба, яйца, млечни продукти и обогатени зърнени храни. Най-много калий се съдържа в плодовете и зеленчуците, както и в млечните продукти като кисело и прясно мляко."



"Зеленолистните зеленчуци могат да се смесват с бъркани яйца за закуска, да се накъсват в салати за обяд и да се добавят като гарнитура към всякакви протеини. Бонус - спанакът може да се смесва дори със смути за допълнителен приток на хранителни вещества!"