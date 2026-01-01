Още един воин ще се сбогува с мечтата за голямата победа в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Номинираните Симона, Антония, Константинели и Матей от племената на Ураганите и Вулканите ще излязат на бойното поле, за да се борят за своето оставане в надпреварата.

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Четиримата воини ще вземат участие в заплетен елиминационен сблъсък в две части. Първоначално те ще се състезават отборно, а играчите в победилата двойка ще се борят за награда от 100 златни гроша. Загубилите ще се изправят един срещу друг в решаващ дуел, след който един ще напусне Дивия север.

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Извън Арената зрителите ще видят първите признаци за съмнения за предателство между участниците от доминиращата коалиция при Канарите. Дали това няма да сложи началото на края на тяхното лидерство в племето?

Не пропускайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.