Британската писателка Дж .К. Роулинг каза, че не се интересува как ще бъде запомнена, предаде ДПА.



Авторката на бестселъри, известна с книгите за приключенията на Хари Потър и с коментарите си за транссексуалните жени - широко възприемани като неоправдано трансфобски, заяви в нов подкаст, че не се притеснява как ще я възприемат бъдещите поколения.



"Не се разхождам из дома си, като мисля за наследството си", казва 57-годишната противоречива писателка в първия епизод на подкаста "The Witch Trials of J.K. Rowling", пуснат във вторник.



"Какъв помпозен начин да изживееш живота си, разхождайки се наоколо и мислейки: "Какво ще бъде моето наследство? Каквото и да е, аз ще съм мъртва. Грижа ме е за настоящето. Грижа ме е за живите", добави тя.



Подкастът от седем части се основава на разговори на Роулинг с Меган Фелпс-Ропър - бивш член на антиЛГБТК баптистката църква "Уестборо", която се отказа от живота "на религиозен екстремизъм през 2012 г." и осъди хомофобска реторика на религиозната организация.



Фелпс-Ропър се свързва с Роулинг с надеждата "да разбере нейната гледна точка" по отношение на противоречията около авторката и отзвука на позицията, която защитава - особено по въпросите на транссексуалните.



Дж. К. Роулинг отхвърля обвиненията в трансфобия, но през последните три години разгневи ЛГБТК защитниците заради споделените си възгледи със своите 14 милиона последователи в Туитър.



Заради мнението си тя е заклеймена от организации за защита на правата на ЛГБТК общност по целия свят. Известни личности като звездата от



"Хари Потър" Даниел Радклиф и актьора от Бродуей Антъни Рап се обявиха срещу нея.

Водеща на подкаста е Фелпс-Роупър, а продуцент е "Фрий прес" (The Free Press) - медийна компания, основана от бившия редактор във в."Ню Йорк таймс" Бари Вайс.



Защитници на правата на транссексуалните определят Вайс като "ключова фигура в популяризирането и разпространяването на критични и антитранссексуални възгледи".



Според "Фрий прес" подкастът е "аудиодокументален филм, който разглежда някои от най-спорните конфликти на нашето време чрез живота и кариерата на най-успешния автор в света".



Премиерата на първите два епизода беше във вторник. Останалите пет ще бъдат излъчвани седмично, отбелязва ДПА.