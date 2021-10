Британската суперзвездасе завърна с първия сислед излезлия през 2015 г. албум "25", с който спечели пет награди "Грами", съобщи Ройтерс.Песента "Easy On Me" е от новия албум на Адел, който ще бъде издаден през. Тя е балада за уроците, научени от любовно разочарование и възстановяването от него.В сряда Адел, която е на 33 години, каза на феновете си, че "най-накрая" е готова да издадеи го описа като "незабравимо преминаване през най-турболентния период от живота ѝ"."Въобще не бях близо до това, което се надявах, когато го започнах преди три години", написа тя в Туитър. "Точно обратното. Разчитам на навиците и последователността, за да се чувствам добре, както винаги. И въпреки това съзнателно се хвърлях в лабиринт от абсолютна бъркотия и вътрешен смут."В интервю за модното списание "Вог", Адел, която досега нарича албумите си на ключови възрасти в живота си, каза, че е написала "30", за да обясни развода си на малкия си син Анджело. Тя се раздели със съпруга си Саймън Конеки през 2019 г."Научих много неприятни истини за себе си по пътя. Освободих се от много пластове, но и се увих в нови", добави тя в Туитър.Адел е една от най-известните певици и автори на песни за всички времена. Тя ес хитове като "Someone Like You" и "Hello". Спечелила е 15 награди "Грами". За песента "Skyfall" спечели "Оскар"."Когато тя издава нова песен, не само генерира много продажби на работите си но и действа като ореол за британската музика . . . Тя отвежда хората в магазините, купуват онлайн, стриймват - казаот асоциацията на звукозаписните къщи Британска фонографска индустрия."Предизвиква голямо вълнение в медиите . . . Тя е една от малкото, които могат да постигнат такова въздействие", добави той.