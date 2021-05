В тази пандемична година светъл лъч на световната поп сцена бяха изявите на две радващо млади и завидно талантливи тийнейджърки. Утвърдилата се вече Били Айлиш и изгряващата сензация Оливия Родриго. Но захласнати по техните постижения, някак отминахме факта, че ипродължават да ни радват и нямат никакво намерение да се предават.Като сърнапример, който ако беше държавен чиновник, от доста петилетки щеше кротко да си харчи пенсията. Но може ли човек, изпял "(I Can't Get No) Satisfaction" и наелектризирал с бандата си няколко генерации, да се кротне като всички останали пенсионери на неговата възраст?Абсурд. Джагър, който след 2 години на 23 юли ще чукне осемдесетака, ни най-малкото не възнамерява да окачи бутонките. Преди месец фронтменът на легендарните "Ролинг стоунс", основани през праисторическата за днешните рапъри 1962 година, пусна съвсем свежо парче, с което приветства края на мъчителния за британците локдаун - "Eazy Sleazy". Езикът му е същият, като от времето на "Satisfaction" : "Опитвам се да напиша парче/ А съм длъжен да се закача за Зуум!"/ "Толкова много телевизия/ Накрая всичко завършва като лоботомия!"Сър Мик не е мръднал и на йота, откакто в "Satisfaction" / 5 юни 1965 г./ възропта: "Един мъж ми казва по телевизията/Колко бяла трябва да бъде моята риза/ Но този тип не може да бъде мъж/Защото не пуши същите цигари като мен!"

Gulliver/Getty Images

Феновете от по-старата генерация пожелават с най-добри чувства на Айлиш и Родриго да бъдат също толкова актуални и през 2077 г., ако случайно транспонираме към тях същото Джагърово дълголетие!Барабанистът на "Стоунс" Чарли Уотс ще духне 80 свещички съвсем скоро - на 2 юни. Това накара някой зевзеци да направят доста странни сравнения. Общата възраст на членовете на бандата на -е цели. А общата възраст на най-дъртите върховни съдии на САЩ е само...291 години.

Gulliver/Getty Images

Друг незаобиколим фосил на старата рок генерация е американецът. Роденият на 24 май 1941 година легендарен певец, текстописец, композитор, поет, визуален артист, актьор и Нобелов лауреат пипа още по-здраво от британеца Джагър. Той още приживе ще бъде удостоен догодина с музей на негово име в град Тълса, щата Оклахома. Феновете ще получат шанс да се докоснат и взаимодействат с повече от 100 000 ексклузивни културни съкровища от архива на легендарния певец. Те включват ръкописи на някои от най-ценните песни в света, неиздавани досега записи, непоказвани филмови изпълнения, редки и невиждани фотографии, визуално изкуство и други безценни предмети, обхващащи несравнимите десетилетия на Боб Дилън като една от най-важните културни фигури в света. Легендата издаде най-скорошния си албум "Rough and Rowdy Ways" миналото лято. Тавата дебютира на второ място в американския албумен чарт, а Дилън сътвори история като единственият изпълнител, класирал албум в Топ 40 през всяко едно десетилетие от 60-те години насам. Нека да се учат младите и дай Боже всекиму!"Няма нищо лошо да си действащ рок музикант на 70 или 80 години!" с нотка гордост заявява, основателят на авангардната за рока британска банда "Джетро Тъл", вкарала в жанра флейтата като солов инструмент. Седемдесет и три годишният фронтмен и неговата...54-годишна група завършва нов албум, първи след 18-годишна пауза.

Gulliver/Getty Images

Тук не без доза хумор може да си спомним заглавието на техен албум от 1976 г.Четиридесет и пет години по-късно, "Джетро Тъл" явно не се чувстват нито прекалено стари, нито пък са готови да предадат Богу дух в творческо отношение.Бихте ли си помислили някога за съркато за 74-годишен дядка? Недейте. Неговото прощално турне е предвидено да бъде възобновено в Ню Орлиънс през месец януари. А колко ще е прощално, ще видим.Тук му е мястото да споменем думите на 73-годишния барабанистот култовата формация "Флийтууд Мак" : "Ние сме от генерацията на бейби бумърите, които никога не са си казвали - аз съм на 60 и с мен е свършено! Ние не сме нищо повече от застаряващи юноши. И никога няма да се примирим с това, да ни връчат златен часовник и да отидем в пенсия!"Цял куп рок групи ветерани бяха решили да се впуснат в прощални турнета и да се насладят да спокойни пенсионни години. Сред тях личат имената на "Ху", Ерик Клептън, "Игълс", "Кис", "Дийп пърпъл", Шер, Ози Озбърн, "Джудас прийст" и др. Но мнозина от тях се стреснаха от тази перспектива и ще продължат да изнасят концерти."Ще карам, докато се строполя на сцената, най-вероятно", доверява легендарният китарист на "Форинър" , 76-годишният Мик Джоунс. По неговите думи рокът е много приятно и забавно начинание и който се е хванал на тази игра, то е за цял живот.В залисията на геронто-рока не трябва да пропускаме и бившия член на групата на всички времена "Бийтълс" -. Той е живо доказателство за това, че рокът може да остарява по един съвършено красив начин.в историята на официалните класации на Великобритания с надв актива си. Наскоро той издаде последния си до днешна дата 18-и албум "MacCartney III".А какво да кажем за уелския 80-годишен певец, който вече над половин век е замерян с дамски бикини от набожно почитащи го фенки от момента, в който излезе на сцената!Легендарният изпълнител постави рекорд като най-възрастният артист, оглавил британската класация за албуми с новия "Surrounded By Time". Джоунс е на 80 години и десет месеца и издаде новия си албум в края на април. След като оглави чарта, той подобри рекорда на Боб Дилън, заел първа позиция с "Rough And Rowdy Way"s през юни миналата година, когато бе на 79 години.

Gulliver/Getty Images

"Има нещо като обратна дискриминация, коментираше китаристът на "Стоунс" Кийт Ричардс. Щом си рокаджия, трябва да си обезателно от 18 до 25-годишен. След това си за боклука. Но по дяволите, това явно не е вярно!".Това бяха думи на смахнатия китарист, произнесени през 1998 година, когато той беше "само" на 55, а днес е все така млад, на 78 .