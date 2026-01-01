Докато парламентарната Комисия по конституционни въпроси обсъжда промени в Изборния кодекс, в пленарната зала започна "вероятно последната сесия на това Народно събрание“, както обяви председателят на парламента Рая Назарян.

Тя пожела успехи през новата година и призова: „Нека в оставащото време да покажем конструктивен дух и добросъвестност, вярвам, че можете и ви пожелавам успешна работа“. След това даде процедура по регистрация, а електронното табло отчете 216 народни представители в пленарната зала.

Според правилника на Народното събрание всяка сесия се открива с химна на Република България и химна на Европейския съюз. Днес депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Димитър Пенев.

Преди предсрочния вот: партиите предлагат промени в Изборния кодекс

Последва гласуване на седмичната работна програма, при което беше отхвърлено искането на "Възраждане" като първа точка в четвъртък да бъдат изслушани ръководители на институции, сред които БНБ, за нарушения и проблеми след въвеждане на еврото.

Прието обаче беше искането на "Продължаваме промяната-Демократична България" утре НС да разгледа промени в Закона за НСО.

Прието беше и искането на "БСП-Обединена левица" в четвъртък да бъдат обсъдени промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, свързани с намаляване на лихвите по студентските кредити.

Спазвайки правилника на парламента, в началото на всяка сесия председателят съобщава органите и членове на органи, чийто мандат е изтекъл и следва да бъдат избрани нови.

БТА

Рая Назарян и Явор Божанков влязоха в спор във връзка с възражението на депутата от ПП-ДБ срещу допуск на човек в сградата на НС, чието поведение спрямо народни представители той не приема.

През петата сесия на 51-то НС Деян Дечев от "БСП-Обединена левица" ще председателства комисията за контрол на службите за сигурност, чието председателство е на ротационен принцип, съобщи още Рая Назарян.

Промените в Изборния кодекс

На заседанието ще бъде обсъден на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията ще бъде подложен общ законопроект на приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Костадин Костадинов, както и законопроекти от Тошко Йорданов, Атанас Зафиров.

Въвеждането на изцяло машинно гласуване е едно от основните искания на опозиционните партии. Те дадоха заявка за това и по време на консултациите при президента, които се проведоха малко преди Коледните празници.

От най-голямата политическа партия ГЕРБ-СДС смятат, че промени в изборното законодателство два месеца преди вота са неуместни. Депутатът Делян Добрев припомни, че това е препоръка и на Венецианската комисия. Той отбеляза, че 51 парламент е имал достатъчно време, за да направи тези промени. „Който е имал някакви идеи свързани с изборите да ги беше направил по-рано“, обобщи Добрев.

Лидерът на ПП Асен Василев повтори, че тяхната заявка е 100% да се гласува с машини на предстоящия вот. „Смятаме, че парламентът трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове“, каза той.

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване и премахване на хартиеното. Според Петър Петров хартиеното гласуване показва единствено огромни нарушения на закона. Според него държавата има техническата възможност да осигури машините, но не и машините от нов вид, така наречените сканиращи устройства.

От ИТН също искат 100% машинно гласуване, но със сканиращи устройства. „В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат своя глас“, обясни заместник-председателят на ПГ на партията Станислав Балабанов