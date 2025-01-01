Възстановено е осветлението в тунелите на магистрала „Хемус“, съобщиха читатели на Dariknews.bg

По-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупредиха шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и при съобразена скорост през тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“.

Андрей Деновски

От там съобщиха, че съоръженията временно са останали без осветление заради авария на далекопровод.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на агенцията – www.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.