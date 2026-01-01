Всеки трети българин очаква стандартът му на живот да се влоши през следващите пет години, показва последното проучване на Евробарометър. 41 на сто от хората у нас смятат, че финансовото им положение няма да се промени, а едва 15 на сто са оптимисти, че ще изкарват повече пари.



За периода от май 2025 г. до ноември 2025 г. оптимистите са намалели с 5 на сто, докато песимистите са се увеличили със 7%, сочат още данните, предаде pariteni.bg.

По-големи песимисти у нас са мъжете, като влошаване на стандарта на живот очакват 37 на сто от българите, при 32 на сто от българките. Близо всеки втори над 55 години очаква да обеднее през следващите пет години, докато на такова мнение са едва 10 на сто от хората от 15 до 24 години у нас.



Повечето пъти трудности в плащането на сметки среща всеки втори човек у нас, а никога – 28 на сто от българите.

За българите основният въпрос, който трябва да разгледа Европейският парламент е този ца инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Това са посочили близо 60 на сто от запитаните в България, при 41% - в ЕС. За разлика от другите европейци нас ни интересува по-слабо въпросът за отбраната и сигурността на ЕС, както и за околната среда и климата. За сметка на това един от основните въпроси за българите са бедността и социалното изключване, както и икономиката и създаването на нови работни места.



Инфлацията, покачващите се цени и разходи за живот заедно със създаването на нови работни места и сигурността – това са трите приоритетни теми за европейските граждани, показва последното проучване на „Евробарометър“ на Европейския парламент.



Като цяло за ЕС проблемът с икономиката и създававето на работни места е важно за 35 процента от хората, като отбелязва увеличение с пет процентни пункта по тази тема спрямо май 2025 г. Докато повечето анкетирани очакват жизненият им стандарт да остане стабилен през следващите пет години, значителен дял (28%) предвиждат спад, особено в страни, където икономическата несигурност е по-силно усещана.

Очакването, че жизненият им стандарт ще спадне, е най-силно сред френските (45%), белгийските и словашките граждани (и двете по 40%). На европейско ниво гражданите очакват ЕС да се съсредоточи върху укрепването на позициите си в света, по-специално като се съсредоточи върху отбраната и сигурността (40%, което е с 3 процентни пункта повече в сравнение с последното проучване).



От Европейската конфедерация на профсъюзите обръщат внимание, че проучването показва силна връзка между икономическата несигурност и песимизма за бъдещето. ЕКП призовава лидерите на ЕС да се справят едновременно с икономическата несигурност и конкурентоспособността, като влагат пари в джобовете на работниците и стимулират вътрешното търсене. Няма сериозен план за конкурентоспособност без по-силно вътрешно търсене, водено от по-високи заплати и силно колективно договаряне.

Те могат да постигнат това, като ускорят действията за насърчаване на колективното договаряне, включително чрез изменение на правилата за обществените поръчки и чрез утвърждаване на силен Закон за качествени работни места, който включва законодателство за увеличаване на колективното договаряне като най-добрият начин за наистина справедливо заплащане и условия на труд, посочват от ЕКП.