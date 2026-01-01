Жълт код за горещини е в сила за почти цяла България. Предупреждението на НИМХ важи за части от Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Шумен, Варна, Търговище, Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.