Лидерът на МЕЧ Радостин Василев с коментар пред журналисти, след като стана ясно, че няма да има изслушване за цените на тока.

Хиляди домакинства с шокиращи сметки за ток

По думите му най-малкото, което един парламент може да направи, е да пита министъра защо цените за ток са двойни. "Кого да попита парламентът, няма кого, това е изпълнителната власт, тя се отчита пред законодателната, това е ролята на парламента", каза Василев.

"Българските граждани да знаят - ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", Тошко Йорданов и БСП не позволиха да чуем защо сметките са двойни", каза още той.

Той припомни, че детската хирургия във Варна се закрива. "Министърът няма да бъде изслушан заради "Величие", отново не са разбрали как да гласуват, те са объркани по принцип още с пристигането си в парламента, поискаха прегласуване, с което двамата ГЕРБ-аджии, които подкрепиха това изслушване - се поправиха", обясни Василев.

"Оправданието "ние не сме разбрали, ние не знаем" - една година по-късно в парламента - време да се прибират около огъня в Исторически парк и тази одисея, която направиха да приключи", каза още той.