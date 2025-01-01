Уволнени са служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, съобщи за БТА вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в отговор на запитване във връзка с медийни публикации за уволнени служители.

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков написа във Facebook, че шофьорите са били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканата сума:

"...при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат", гласи публикацията му.

Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. „Автомобилна администрация“ оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София, посочва Караджов. „Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, коментира Гроздан Караджов.

Роби Уилямс пред над 40 000 души: България, вие ми дадохте всичко!

Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на Националния стадион „Васил Левски“ вчера. „България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове“, каза британската попзвезда.

Припомняме, че по-рано днес Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта. От ИПБ описаха случая в писмо до министър Караджов.

"Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) са спрели камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани", пишат от института.

От свои източници БНР научи, че служителите са били арестувани при операция на СДВР на 27 септември.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.