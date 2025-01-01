Шофьорите са били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят 700 евро, съобщи кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков

Уволнени са служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, съобщи за БТА вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в отговор на запитване във връзка с медийни публикации за уволнени служители.

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков написа във Facebook, че шофьорите са били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканата сума:

"...при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат", гласи публикацията му.

Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. „Автомобилна администрация“ оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София, посочва Караджов. „Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, коментира Гроздан Караджов.

Роби Уилямс пред над 40 000 души: България, вие ми дадохте всичко!

Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на Националния стадион „Васил Левски“ вчера.  „България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове“, каза британската попзвезда.

Припомняме, че по-рано днес Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта. От ИПБ описаха случая в писмо до министър Караджов.

"Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) са спрели камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани", пишат от института.

От свои източници БНР научи, че служителите са били арестувани при операция на СДВР на 27 септември. 

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

