Има държави, в които няма жълти сайтове и жълти вестници не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете, написа лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов във Фейсбук и даде пример с Швейцария. Е, за добро или за лошо, в България не е така, добавя Трифонов.

„Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да…“; „Слави в ареста заради ‘Евровизия’“; „Слави се върнал към дрогата?“; „Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника – София“; „Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на ‘Папараци’ успя да заснеме истината за Слави“; „Слави спи с малолетна“; „Слави не може да има деца“; „Слави е импотентен“; „Слави си сменя кръвта в Париж“ - това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство", посочи лидерът на ИТН и дългогодишен шоумен.

"За някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното - доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото", написа още Слави Трифонов и допълни: "Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си“, добавя той.

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие.

Предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, ще бъдат оттеглени, съобщи вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.