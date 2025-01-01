Трамвай и автобус се блъснаха на бул. "Ситняково" в София.
Инцидентът е станал на кръстовището до търговския център, изясняват се причините за катастрофата. Най-вероятно става въпрос за отнето предимство.
Снимки са публикувани във фейсбук групата "Катастрофи в София".
Към момента няма информация за сериозно ранени хора.
Това е вторият инцидент с трамвай през днешния ден. Тази сутрин трамвай дерайлира на площад "Журналист" в столичния квартал "Лозенец". Това предизвика задръстване, като движението и на други трамваи по същия маршрут беше спряно.
Лека катастрофа на Бул. СитняковоПубликувахте от Симон Петров в Понеделник, 15 декември 2025 г.