Трамвай и автобус се блъснаха на бул. "Ситняково" в София.

Инцидентът е станал на кръстовището до търговския център, изясняват се причините за катастрофата. Най-вероятно става въпрос за отнето предимство.

Снимки са публикувани във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Към момента няма информация за сериозно ранени хора.

Това е вторият инцидент с трамвай през днешния ден. Тази сутрин трамвай дерайлира на площад "Журналист" в столичния квартал "Лозенец". Това предизвика задръстване, като движението и на други трамваи по същия маршрут беше спряно.