Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев представи в Сливен новия директор на Областната дирекция на МВР – старши комисар Иван Русев, който поема поста от утре.

„Днес ставаме свидетели на едно много културно и цивилизовано предаване на властта от един опитен професионалист като настоящия директор старши комисар Димитър Величков“, каза министърът. Той подчерта, че двамата се познават добре, работили са заедно и са преминали през всички нива в системата на МВР.

Досегашният директор старши комисар Димитър Величков благодари на политическото и професионалното ръководство на МВР за оказаното внимание. Той отчете девет години начело на Областната дирекция в Сливен и общо 34 години служба в системата. „През всички тези години съм се старал да работя в името на обществото“, посочи той и пожела на своя наследник да продължи и надгради постигнатото.

Новият директор старши комисар Иван Русев благодари за оказаното доверие и определи назначението си като „летящ старт в една добре работеща дирекция“. Той изрази надежда, че заедно с екипа ще оправдае очакванията на ръководството и обществото. Русев отбеляза, че е в системата на МВР от 1998 година, като по-голямата част от професионалния му път е преминала в ОДМВР – Сливен, а от 2019 г. е работил в ОДМВР – Ямбол. „Ще положа всички усилия и ще изисквам от състава да оправдаем очакванията на обществото, включително по отношение на провеждането на честни избори“, заяви той.

Вътрешният министър Емил Дечев коментира и работата на полицията по време на предизборната кампания, като заяви, че е било важно да се срещне с ръководния състав на дирекцията, както и с началниците на районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Основен акцент в разговорите е била работата на МВР във връзка с предстоящите избори. „За нас е изключително важно да свършим нашата част от задачата, за да се ограничат до минимум престъпленията срещу изборните права на гражданите“, каза министърът и увери, че ще подкрепя служителите при необходимост.

На представянето присъства и временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.