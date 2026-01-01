Всяка пролет местим часовниците с един час напред, преминавайки към лятното часово време. Тази година ще преместим стрелките с час напред на 29 март (неделя) в 03:00 часа през нощта. Макар тази промяна да изглежда малка, тя често оказва влияние върху нашия организъм, сън и ежедневен ритъм. За много хора това означава по-трудно събуждане, умора и липса на концентрация през първите дни. С няколко прости стъпки можете значително да се адаптираме към "новото време".

Ужас, смяна на времето! Тези лесни съвети ще ти помогнат да се справиш със стреса

За да не се стресира организмът при преминаването към лятно часово време, най-важното е да помогнете на тялото си да се адаптира плавно. Въпреки че промяната е само с един час, тя влияе директно на вътрешния биологичен ритъм. Ето някои съвети за по-лесна адаптация:

Лека промяна в режима

Един от най-ефективните начини да избегнете стреса е постепенната промяна в режима. Започнете няколко дни по-рано. Лягайте си вечер дори 10-15 минути по-рано няколко дни преди смяната на времето. Това ще позволи на тялото ви да се настрои плавно към новия ритъм.

Сънят играе ключова роля в този процес. Когато не спите достатъчно, организмът реагира като при стресова ситуация – повишава се раздразнителността, намалява концентрацията, а енергията спада. Също така е добре да ограничите електронните устройства преди лягане, за да се подготвите за качествен сън.

iStock photos/Getty images

Хранене и напитки

Храната и напитките също оказват влияние върху организма. Кофеинът, макар и полезен за събуждане, може да попречи на съня, ако се консумира в късните часове на деня. Това се отнася и за тежките вечери, които натоварват организма и затрудняват пълноценната почивка. По-леката храна вечер подпомага по-лесното заспиване и по-пълноценния сън.

Активност

Физическата активност също е важен елемент. Движението през деня подпомага както енергията, така и качеството на съня. Важно е обаче да се избягват интензивни тренировки късно вечер, защото те могат да затруднят заспиването.

Важно е да си дадете време. В първите дни след смяната на времето е нормално да се чувствате по-уморени или по-разсеяни. Малките почивки през деня и по-леката програма значително могат да намалят усещането за напрежение.

iStock/Getty Images

Преминаването към лятно часово време може да дойде плавно без стрес и напрежение.