Слънчев вятър с повишена скорост и плътност успя да навлезе в земната магнитосфера и да формира слаба магнитна буря. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

На територията на страната стойностите на магнитното поле са смутени през последните три дни, като по-голяма нестабилност бе наблюдавана през вчерашния ден, допълниха експертите.

Очаква се магнитното поле постепенно да се успокои, без повишаване на степента на активност на бурята.

Състоянието на магнитното поле може да следите в реално време тук и тук.

Възможни влияния върху човека:



► Лека умора и отпадналост – някои хора усещат намалена концентрация, сънливост или главоболие;



► Раздразнителност или напрежение – промените в геомагнитното поле могат да повлияят на нервната система и да предизвикат повишена чувствителност;



► Нарушения в съня – леко безсъние или по-неспокоен сън в дните около бурята;



► Промени в кръвното налягане и пулса – при хора с хронични сърдечно-съдови проблеми е възможно да има колебания, макар и минимални;



Съвети при слаба магнитна буря:



► Опитайте се да спите добре и да пиете повече вода;



► Избягвайте излишен стрес и тежки натоварвания;



► Прекарайте повече време на чист въздух — това помага на тялото да се адаптира по-лесно;



► Добрата новина е, че слабите бури, като тази описана, рядко водят до сериозни физически ефекти — те по-скоро предизвикват временен дискомфорт при чувствителни хора.