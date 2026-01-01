Полиция и прокуратура дават брифинг за хода на разследването по жестокия случай „Петрохан“.

В продължение на 8 дни не са спирали процесуално-следствените действия за двете тежки престъпления - в района на Петрохан и в района на Околчица, заяви Наталия Николова, заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура-София и координатор на разследването.

Към момента са образувани две досъдебни производства.

"Първото досъдебно производство касае причинена смърт на трима мъже - на 45 години, на 49 години и на 51 години, край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа в тази местност. На 2 февруари е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора й има три трупа и оръжия около телата им, районът е отцепен, отишли са на място разследващи органи и полицейски служители и с първото действие, а именно оглед на местопроизшествие, е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица. В хода на разследването са извършени са много процесуално-следствени действия, назначени са експертизи, иззети са много веществени доказателства, както и литература с религиозна насоченост", посочи Николова.

Назначени са 18 съдебни експертизи, посочи окръжният прокурор Христина Лулчева.

Относно сигнала за твърденията за посегателства над малолетно лице, което обитава хижата, но не са установени първоначално установените твърдения, поради отказ на роднините на детето да съдействат.

„На 2 февруари към 11:30 ч., след като е получен сигналът, веднага районът е отцепен от патрули на МВР–София. Тъй като теренът е много труднодостъпен и имаше информация, че има три трупа и е възможно да има въоръжени лица – районът първоначално е облетен с дрон и прочистен от специални тактически сили, които да се уверят, че няма опасност за разследващите“, каза началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов към Национална полиция.

Папалезов припомни, че са намерени три трупа в близост до хижата, както са намерени и два пистолета и една пушка в непосредствена близост до тях. „В хода на процесуалните действия, които се извършват, са провеждани множество оперативно-издирвателни мероприятия, така че да съберем максимална информация от колко време пребивават и с какви други лица на територията на хижата“, разясни той.

По думите му е установено, че освен трите намерени мъртви лица, има още трилица, които вероятно предишния ден или близките дни също са пребивавали на тази територия.

В хижата на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев - и тримата простреляни. Сградата е собственост на Ивайло Калушев, който беше обявен за издирване на 2 февруари, заедно с 15-годишно момче и 22-годишния Николай Златков. На 8 февруари на черен и почти недостъпен път в посока връх Околчица Калушев, Златков и детето бяха открити мъртви в кемпер. По последни данни и те са простреляни.

Чакат се резултатите от редица експертизи - съдебномедицински, балистични. Огледите продължават и в хижата, и около връх Околчица.

Очаквайте подробности!