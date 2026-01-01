Николай Пелтеков даде първото си интервю като директор на СДВР, в което очерта акцентите в работата на столичната полиция и коментира няколко от най-обсъжданите случаи през последните дни – акцията срещу т.нар. „Калашници“, борбата с опасните шофьори, телефонните измами и организираните групи за кражби на автомобили.

Сред основните теми в разговора беше операцията срещу групата, станала известна като „калашниците“. По думите на Пелтеков подготовката е продължила продължително време, а в реализацията са участвали специализираните екипи на СДВР – Кобра, както и групата за задържане на ГДБОП.

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„Имахме информация за поведението и личността на част от лицата. Затова преценихме къде да използваме специализирани екипи и къде оперативни служители. Безопасността на гражданите и колегите беше приоритет“, каза директорът на СДВР.

При операцията са задържани повече от 30 души, за които полицията е събрала данни за участие в различни престъпни дейности. Един от тях е направил опит да избяга при задържането.

„Един от задържаните опита да избяга, но след няколко крачки Кобра го задържа“, посочи Пелтеков.

Част от разследванията срещу членове на групата са свързани със сводничество, принуда и международен трафик на хора. Според него едно от досъдебните производства е започнало още през 2023 година след оперативна работа на полицията, а в момента се води от следствието под надзора на прокуратурата.

„Никой от пострадалите не се е отказал от показанията си. Продължаваме да събираме доказателства и да работим по случая“, каза той.

По време на разговора Пелтеков засегна и темата за демонстрирания в социалните мрежи луксозен начин на живот от част от задържаните. Според него полицията разполага с информация за реалното им финансово състояние.

„Ние знаем какво е реалното им финансово състояние. Информацията ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите за проверка на произхода на средствата“, заяви директорът на СДВР.

Значителна част от интервюто беше посветена на пътната безопасност и контрола върху рисковите водачи. Пелтеков коментира тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха четирима души. По думите му и двамата участници в инцидента са били санкционирани многократно през годините за нарушения на Закона за движение по пътищата, включително за превишена скорост.

„Ние сме вземали отношение всеки път, когато е имало нарушение. По-важното е да има достатъчно доказателства и ефективни присъди“, каза той.

Пелтеков потвърди, че СДВР ще разширява използването на дронове при контрола на движението и при противодействието на незаконни гонки и дрифтове. По думите му е създаден специален имейл, чрез който гражданите могат да подават сигнали за опасно шофиране и нерегламентирани състезания.

Като пример за бърза реакция той посочи случай от последните часове, при който след граждански сигнал е санкционирана 19-годишна шофьорка. За една година зад волана тя е натрупала повече от 11 наказателни постановления.

„Свидетелството ѝ е отнето, автомобилът е дерегистриран и тя ще бъде лишена от право да управлява автомобил за една година“, посочи Пелтеков.

Новият директор на СДВР се върна и към работата си в криминалната полиция, където през годините е участвал в разследвания срещу организирани престъпни групи. Той коментира и случаите, свързани с автокражби, които определя като едно от най-предизвикателните направления за разследващите.

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Според него задържането на известни фигури от престъпния контингент е резултат от продължителна оперативна работа, събиране на информация и внимателно планирани действия.

„Това са хора с огромен опит и сериозни технически познания. Но когато успееш да ги задържиш, удовлетворението е огромно“, каза той.

В интервюто Пелтеков разказа и за случай от професионалната си кариера, свързан с предотвратена телефонна измама за над 100 000 лева. След намесата на полицията възрастно семейство не е предало допълнителни средства на измамниците, а впоследствие са задържани трима души, участвали в схемата като т.нар. мулета.

„Най-голямото удовлетворение е, когато хората години по-късно продължават да ти благодарят за помощта“, каза директорът на СДВР.

В края на разговора Пелтеков коментира и решението си да поеме ръководството на столичната полиция. По думите му не е имал колебания дали да приеме поста.

„Когато човек работи и иска да се развива, това е част от пътя. Най-важното е гражданите да имат доверие в полицията. Ако няма критики, вероятно нещо не е наред“, заяви той.

В първото си интервю като директор на СДВР главен комисар Николай Пелтеков постави акцент върху работата срещу организираната престъпност, пътния травматизъм, телефонните измами и престъпленията срещу собствеността. Сред водещите случаи остава операцията срещу „калашниците“, по която разследванията продължават, включително по линии, свързани със сводничество, принуда и международен трафик на хора.