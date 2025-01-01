Във връзка с провеждането на едно от най-големите спортни събития в столицата, традиционният „Маратон София 2025” се въвежда временна организация на движението през уикенда. Това съобщиха от Столична община и призоваха софиянци и гости на града за търпение.

Маратонът ще се проведе по следните маршрути:

На 11.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 5 км: „Старт“ в 09:45 ч. пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

На 12.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км: „Старт“ 9:30 ч. на 42 км, 9:30 на 21 км – от Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел "Люлин", на кръстовището с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА "Люлин", обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км на 12.10.2025 г.: „Старт“ в 9:10 на 10 км – старт пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Кн. Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- От 20 часа на 07.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на ул. „Кн. Александър I” между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“;

- От 08:00 часа на 10.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“;

- От 03:00 часа на 11.10.2025 г. до приключване на мероприятието по бул. „Кн. Мария -Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и пл. „Лъвов мост“;

- От 03:00 часа на 12.10.2025 г. до приключване на мероприятието по бул. „Тодор Александров“ между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

- От 20 часа на 10.10.2025 г. до 19:00 часа на 12.10.2025 г. по бул. „Цар Освободител” между пл. „Независимост” и ул. „Г. С. Раковски“.

От 07:00 до 11:00 часа на 11.10.2025 г. по:

- бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

- пл. „Независимост“;

- бул. „Кн. Мария-Луиза” между бул. „Александър Стамболийски” и ул. „Козлодуй”;

- пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока пл. „Сточна гара“ между ул. „Кн. Борис I“ и пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока ж.к. „Люлин“ между ул. „Будапеща“ и пл. „Лъвов мост“;

- ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- бул. „Кн. Александър Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“;

- бул. „Витоша” между ул. „Алабин” и бул. „Александър Стамболийски”;

- бул. „Тодор Александров” между бул. „Кн. Мария-Луиза” и бул. „Христо Ботев”;

- бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Витоша“

- ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“;

- ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Ангел Кънчев“;

- ул. „6 септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

- ул. „Иван Вазов“ между ул. „6 септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Кн. Александър Дондуков”;

- ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

- ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „11-ти август”;

- ул. „11 август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”;

От 07:00 часа до приключване на маратона на 12.10.2025 г. по:

- бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

- бул. „Васил Левски“ между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“;

- пл. „Независимост“;

- бул. „Кн. Мария-Луиза” между бул. „Тодор Александров” и ул. „Козлодуй”;

- пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока пл. „Сточна гара“ между ул. „Кн. Борис I“ и пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока ж.к. „Люлин“ между ул. „Будапеща“ и пл. „Лъвов мост“;

- ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

- бул. „Кн. Александър Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“ и между бул. „Васил Левски“ и моста „Чавдар“;

- бул. „Витоша” между бул. „Тодор Александров” и бул. „Александър Стамболийски”;

- бул. „Тодор Александров” и бул. „Царица Йоанна“ между бул. „Кн. Мария-Луиза” и бул. „Панчо Владигеров”;

- бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Витоша“

- ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“;

- ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Ангел Кънчев“;

- ул. „6 септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

- ул. „Иван Вазов“ между ул. „6 септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Кн. Александър Дондуков”;

- ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

- ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „11 август”;

- ул. „11 август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”;

- ул. „Джордж Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Кн. Борис I“ между бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Пиротска“;

- ул. „Лавеле“ между бул. „Тодор Александров“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Цар Самуил“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Братя Миладинови между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- бул. „Христо Ботев" между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Софроний Врачански“ между ул. „Пиротска“ и пл. „Възраждане“;

- ул. „Антим I“ между пл. „Възраждане“ и ул. „Пиротска“;

- ул. „Отец Паисий“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Странджа“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Средна гора“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Опълченска“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Шар планина“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Осогово“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Брегалница“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Българска морава“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Овче поле“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Одрин“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Инж. Иван Иванов“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Алдомировска“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Перник“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Димитър Петков“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Царибродска“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Зайчар“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- бул. „Константин Величков“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Индже войвода“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Хисаря“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Зографски манастир“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Коньовица“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Теодосий Синайски“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Никола Сукнаров“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- бул. „Вардар“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Булина ливада“ на изход към бул. „Царица Йоанна“;

- бул. „д-р Петър Дертлиев“ между бул. „Джавахарлал Неру“ и „Сливница“;

- ул. „Луи Пастьор“ между бул. „Джавахарлал Неру“ и ул. „Ген. Казимир Ернрот“;

- ул. „Ген. Асен Николов" между бул. "Царица Йоанна" и ул. „Ген. Казимир Ернрот“;

- ул. „Добри Немиров“ на изход към бул. „Царица Йоанна“;

- моста „Чавдар“;

- бул. „Владимир Вазов" между моста „Чавдар“ и ул. „Васил Кънчев";

- ул. „Ильо войвода“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Скайлер“;

- ул. „Черковна“ между ул. „Е. Симидчийска“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Острово“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Тодорини кукли“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Петрохан“;

- ул. „Баба Вида“ на изход към бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Панайот Волов“ между ул. „Врабча“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Кракра“ на изход към бул. „Кн. Александър Дондуков“;

- ул. „Бяло море“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Малкара“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Злетово“ между бул. „Ген. Данаил Николаев“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“;

- ул. „Поручик Пачев“ между ул. „Тракия“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“;

От 04:30 до приключване на маратона на 12.10.2025 г. се разрешава влизането на колите на обществения транспорт по ул. „Пиротска“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Одрин“.

От 04:30 ч. до 11:30 ч. на 11.10.2025г. частично се променят маршрутите на обществения транспорт, както следва:

Автобусна линия № 9: от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – ул. „Ген. Гурко“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и след ул. „Шипка“ по маршрута до автобаза „Искър“.

Автобусна линия № 20 – маршрутът се скъсява от с. Локорско до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 21 – маршрутът се скъсява от с. Войнеговци до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 22 – маршрутът се скъсява от с. Подгумер до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 78 в посока „Централна гара“ да преминава през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Кн. Мария-Луиза“, обратен завой на бул. „Кн. Мария-Лиуза“ от спирка 1327 по маршрут посока кв. „Враждебна“.

Автобусни линии №№ 85 и 285 в посока ж.к. „Връбница-2“ ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и по маршрутите си. В обратна посока – ж.к. „Хаджи Димитър“ маршрутите не се променят.

Автобусна линия № 280 от ж.к. „Студентски град“ по маршрута до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута към ж.к. „Студентски град“.

Автобусни линии №№ 213, 305, 404:

- в посока пл. „Централна гара“: по маршрутите си до пл. “Сточна гара“, надясно по ул. „Константин Стоилов“, наляво по ул. “Козлодуй“, надясно по бул. “Кн. Мария-Луиза“ и по маршрутите си. В обратна посока маршрутите не се променят.

Автобусна линии № 413: В посока „Гара София Север“: от ж.к. „Младост 4“ преминава през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и по маршрута си, а в посока ж.к. „Младост 4“ – през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“.

Автобусна линия №Х43: Частично се променя маршрутът (посока пл. „Александър Невски“), както следва: от кръговото кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Васил Левски“, наляво през пл. „Сточнагара“ (обратен завой), направо по бул. „Сливница“ и от съществуващата спирка с код: 1311 пл. „Сточна гара“ по маршрута.

Спирка с код: 1321 „Пл. "Сточна гара“ (от страната на ул. „Ангиста“) ще се използва като крайна спирка само за слизане на пътниците.

Спирка с код: 1311 „Пл. "Сточна гара“ (от страната на бул. „Константин Стоилов“) ще се използва като начална спирка за качване на пътниците и в обсега ѝ.

Автобусни линии №№ 11, 78, 85, 86, 285, 309, 310, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока бул. „Хр. Ботев“.

Автобусни линии №№ 11, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 да преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока пл. „Сточна гара“.

Трамвайни линии №№ 1 и 27 – от ж.к. „Иван Вазов“/ж.к. „Борово“ по маршрутите до пл. „Македония“, надясно по ул. „Алабин“, надясно по ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Журналист“ двупосочно.

Трамвайна линия № 12 – от гара „София Север“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня Мария-Луиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ до кв. „Орландовци“ двупосочно.

Трамвайна линия №18 – от кв. „Орландовци“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и ул. „Козлодуй“, надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до метростанция „Хан Кубрат“, двупосочно.

Трамвайна линия №№ 20 и 22 – от депо „Искър“(автостанция „Изток“) маршрутите се скъсяват до трамвайно обръщателно колело „Младежки театър“ двупосочно.

Тролейбусна линия № 1: от „Пета градска болница“ по маршрута си до кръстовище бул. „Васил Левски“ – бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ (кино „Одеон“) и по маршрута си обратно към „Петаградска болница“.

Тролейбусни линии №№ 2, 8 и 9 (за ТБ9 двупосочно по бул. „Васил Левски“): от ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“/ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите си до ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“.

Тролейбусна линия №3 (една кола) : от УМБАЛ "Св. Анна" по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви обратен завой пред Национален стадион "Васил Левски", наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до УМБАЛ „Св. Анна“.

Тролейбусна линия № 4: от ж.к. „Дружба-2“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фр. Нансен“, бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Арсеналски“ до спирка 0648 „Ж.К. „Лозенец“ (крайна спирка за тролейбусна линия № 6); от спирка с код: 0647 „ПК Спартак“ (начална спирка за тролейбусна линия № 6) по бул. „Арсеналски“, наляво по бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрута си до ж.к. „Дружба-2“.

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 3, 4 преминали към ж.к. „Левски Г“ и към ж.к. „Хаджи Димитър“ преди затваряне на участъка ще се движат от ж.к. „Левски Г“ и от ж.к. „Хаджи Димитър“ в посока ул. „Оборище“ по съществуващите маршрути до спирка с код: 2012 ул. „Кракра“, надясно по бул. „Янко Сакъзов“, надясно по бул. „В. Левски“, надясно по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и по маршрутите си.

Тролейбусна линия № 6: ще се движи по скъсен маршрут: ж.к. „Люлин 3“ – през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“ до пл. „Сточна гара“ двупосочно.

Тролейбусна линия № 11: от ж.к. „Дружба-1“ по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до ж.к. „Дружба-1“.

Считано от 04:30 ч. до 16:00 ч. на 12.10.2025 г. частично се променят маршрутите на обществения транспорт, както следва:

Автобусна линия № 9: от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – ул. „Ген. Гурко“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и след ул. „Шипка“ по маршрута до Автобаза „Искър“.

Автобусна линия № 11 се разделя на два маршрута:

- от „Автостанция "Гео Милев“ по маршрута до кръстовище бул. “Сливница“– бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Христо Ботев“, надясно по ул. „Пиротска“, надясно по бул. „Константин Величков“, надясно по бул. „Сливница“ и по маршрута си до „Автостанция "Гео Милев“;

- от ж.к. „Овча купел-2“ по маршрута до кръстовище бул. „Константин Величков“ – бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл. „Възраждане“, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво през пл. „Възраждане“ (по маршрута на ТМ 3), надясно по бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Константин Величков“ и по маршрута си в посока ж.к. „Овча купел-2“.

Автобусна линия № 20 – маршрутът се скъсява от с. Локорско до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 21 – маршрутът се скъсява от с. Войнеговци до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 22 – маршрутът се скъсява от с. Подгумер до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 42:

- в посока ж.к. „Люлин-8“: от кв. „Михайлово“ по маршрут до кръстовището на бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Царица Йоанна“, направо по бул. „Панчо Владигеров“, надясно по ул. „Търново“ до обръщателното колело на ж.к. „Люлин-8“;

- в посока кв. „Михайлово“: от обръщателното колело на ж.к. „Люлин 8“, надясно по ул. „Търново“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“ и по маршрут.

Автобусна линия № 60: от ж.к. „Овча купел-2“ по маршрут до кръстовището на бул. „Инж. Иван Иванов“ и бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“, пл. „Руски паметник“, бул. „Ген. Тотлебен“, надясно по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ и по маршрута си в посока ж.к. „Овча купел-2“.

Автобусна линия № 74: от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрут до кръстовището на бул. „Ген. Скобелев“ и бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл. „Възраждане“, надясно по бул. „Христо Ботев“ до пл. „Македония“ , надясно по локалното платно на бул. „Македония“ до пл. „Руски паметник“ и по маршрута си.

Разкрива се временна спирка в направление ж.к. „Гоце Делчев“: еднопосочна спирка с код: 6093 „Пл. Руски паметник“ за автобусна линия № 74 в локалното платно на бул. "Македония", на 50 м от кръстовище пл. „Руски паметник“ – бул. „Македония“ посока ул. „20 април“.

Автобусна линия № 77: маршрутът се скъсява от „Централна гара“ до гара „Захарна фабрика“, както следва: от „Централна гара“ по съществуващия маршрут след кръстовище ул. „Крум Хр. Стоянов“/ул. „Мелник“, надясно към паркинга на предгаровото пространство на гара „Захарна фабрика“, наляво срещу ул. „Пловдив“ и налявопо ул. „Крум Хр. Стоянов“ двупосочно.

Автобусна линия № 56 - при въвеждане на маршрут с. Мало Бучино – гара „Захарна фабрика“ автобусите ще се движат (в посока МС „Вардар“) – от с. Мало Бучино до кръстовище бул. „Ал. Стамболийски“/ул. „Булина ливада“,наляво по ул. „Булина ливада“, надясно по бул. „Царица Йоанна“, надясно по бул. „Вардар“, наляво по бул. „Ал. Стамболийски“ и от спирка 2570 „Бл. 13 ж.к. "Западен парк“ по маршрут посока с. Мало Бучино.

Автобусна линия № 78: от кв. „Враждебна“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Острово“, надясно по ул. „Острово“, направо по ул. „Макгахан“, наляво по ул. „Резбарска“, ул. „Градинарска“, наляво по ул. „Владайска река“, пл. „Ст. гара“, надясно по бул. „Хр. Ботев“, надясно по бул. „Кн. Мария-Луиза“, обратен завой на пл. „Централна гара“ до крайна и начална спирка пл. „Централна гара“.

В посока кв. „Враждебна“ през транспортен подлез „Лъвов мост“, пл. „Ст. гара“, наляво по ул. „Владайска река“, ул. „Градинарска“, ул. „Резбарска“, надясно по ул. „Острово“, наляво по бул. „Вл. Вазов“ и по маршрут посока кв. „Враждебна“.

Автобусна линия № 79:

- в посока „Стинд“: от кв. „Христо Ботев“ по маршрут до кръстовище бул. „Ботевградско шосе“ – ул. „Александър Екзарх“, направо по бул. „Ботевградско шосе“ до гара „Подуяне“, надясно по бул. „Ген. Данаил Николаев“ до пл. „Сточна гара“, надясно по ул. „Константин Стоилов“ и по маршрут;

- в посока кв. „Христо Ботев“: от „Стинд“ по маршрут до кръстовище бул. „Ген. Данаил Николаев“ – ул. „Злетово“, направопо бул. „Ген. Данаил Николаев“, наляво по бул. „Ботевградско шосе“ (по ТМ линия № 22) и след ул. „Александър Екзарх“ по маршрут.

Автобусна линия № 83 се разделя на два маршрута:

- от стадион „Локомотив“ до кръстовище бул. “Константин Величков“/ул. „Пиротска“, наляво по ул. „Пиротска“, наляво по бул. „Христо Ботев, наляво по бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Константин Величков“ и по маршрута си до стадион „Локомотив“;

- от „Зоопарка“ по маршрута до кръстовище бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл. „Възраждане“, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво през пл. „Възраждане“ (по маршрута на ТМ 3), надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с бул. „Константин Величков“ и по маршрута си посока „Зоопарка“.

Автобусни линии № 85 и 285 в посока ж.к. „Връбница-2“ да преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и по маршрутите си. В обратна посока – ж.к. „Хаджи Димитър“ маршрутите не се променят.

Автобусна линия № 120:

- в посока ж.к. „Левски-Г“: от „Зоопарка“ по маршрута до кръстовище ул. „Черковна“ – бул. „Мадрид“, надясно по бул. „Мадрид“, по бул. „Ботевградско шосе“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по ул. „Тодорини кукли“ и по маршрут;

- в посока „Зоопарка“: от ж.к. „Левски-Г“ по съществуващия маршрут до кръстовище ул. „Тодорини кукли“ – ул. „Александър Екзарх“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по бул. „Ботевградско шосе“ до гара „Подуяне“, наляво по бул. „Ситняково“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Черковна“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 280 – от ж.к. „Студентски град“ по маршрута до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута към ж.к. „Студентски град“.

Автобусни линии №№ 213, 305, 404:

- в посока пл. „Централна гара“: по маршрутите си до пл. “Сточна гара“, надясно по ул. „Константин Стоилов“, наляво по ул. “Козлодуй“, надясно по бул. “Кн. Мария-Луиза“ и по маршрутите си. В обратна посока маршрутите не се променят.

Автобусна линия № 310:

- в посока пл. „Сточна гара“: от ж.к „Люлин-5“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Д-р Петър Дертлиев“ – ул. „Индира Ганди“, наляво по ул. „Индира Ганди“, наляво по бул. „Джавахарлал Неру“, надясно по бул. „Панчо Владигеров“, надясно по бул. „Сливница“ и от кръстовище бул. "Сливница" –бул. „Д-р Петър Дертлиев“ по маршрут.

- в посока ж.к. „Люлин-5“: от пл. „Сточна гара“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и бул. „Сливница“, направо по бул. „Сливница“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“, наляво по бул. „Джавахарлал Неру“, надясно по ул. „Индира Ганди“, надясно по бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 8ТМ с маршрут: от ж.к. "Люлин 5" (крайна станция на трамвайна линия № 8) по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“, надясно по ул. „Търново“ до ж.к. "Люлин 8" (крайна станция на автобусна линия № 42 двупосочно).

Автобусна линии № 413: в посока „Гара София Север“: от ж.к. „Младост 4“ преминава през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и по маршрута си, а в посока ж.к. „Младост 4“ – през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“.

Автобусна линия №Х43: Частично се променя маршрутът (посока пл. „Александър Невски“), както следва: от кръговото кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Васил Левски“, наляво през пл. „Сточна гара“ (обратен завой), направо по бул. „Сливница“ и от съществуващата спирка с код: 1311 пл. „Сточна гара“ по маршрута.

Спирка с код: 1321 „Пл. "Сточна гара“ (от страната на ул. „Ангиста“) ще се използва като крайна спирка само за слизане на пътниците.

Спирка с код: 1311 „Пл. Сточна гара“ (от страната на бул. „Константин Стоилов“) ще се използва като начална спирка за качване на пътниците и в обсега ѝ – изчакване на времето по разписание посока Автостанция „Банкя“.

Автобусни линии №№ 11, 78, 85, 86, 285, 309, 310, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока бул. „Хр. Ботев“.

Автобусни линии №№ 11, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока пл. „Сточна гара“.

Трамвайни линии №№ 1 и 27 – от ж.к. „Иван Вазов“/ж.к. „Борово“ по маршрутите до пл. „Македония“, надясно по ул. „Алабин“, надясно по ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Журналист“ двупосочно.

Трамвайна линия № 3 – от гара „Захарна фабрика“ по маршрута до кръстовището на бул. „Константин Величков“ и ул. „Симеон“, наляво по бул. „Константин Величков“, ул. „Скопие“, „Триъгълника“, бул. „Кн. Мария-Луиза“, ул. „Козлодуй“ и по маршрут до кв. „Орландовци“ двупосочно.

Трамвайна линия № 4 – бул. „Никола Петков“, пл. „Македония“, „Съдебна палата“ двупосочно.

Трамвайна линия № 7 – кв. „Манастирски ливади-запад“ по маршрута си до бул. „Христо Ботев“/ пл. „Възраждане“ (след кръстовището с бул. „Ал. Стамболийски“ посока бул. „Сливница“), наляво към пл. „Възраждане“, обратен завой около площада, надясно по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си за кв. „Манастирски ливади-запад“.

Трамвайна линия № 6 – от ж.к. „Обеля-2“ по маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“/ул. „Струга“, наляво по ул. „Струга“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и от спирка 1255 „Пета Градски болница“ по маршрут посока ж.к. „Обеля-2“.

Трамвайна линия № 10 - от МС „Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Ал. Стамболийски“/бул. „Конст. Величков“, наляво по бул. „Ал Стамболийски“ до депо „Красна поляна“ двупосочно.

Трамвайна линия № 11 ще се движи на два маршрута:

- от кв. „Княжево“ (6 коли) по маршрута си до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“, пл. „Възраждане“, надясно по бул. „Христо Ботев“ до ж.к. „Иван Вазов“;

-от ж.к. „Връбница-1“ (3 коли) по маршрута си до подлез „Триъгълника“, ул. „Скопие“ до обръщателно колело „Захарна фабрика“.

Трамвайна линия № 12 – от гара „София Север“ по маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня Мария-Луиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ до кв. „Орландовци“ двупосочно.

Трамвайна линия № 18 – от кв. „Орландовци“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и ул. „Козлодуй“, надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до метростанция „Хан Кубрат“, двупосочно.

Трамвайни линии №№ 20 и 22 – от депо „Искър“/Автостанция „Изток“ маршрутите се скъсяват до паметник „Васил Левски“ двупосочно.

За трамвайни линии №№ 20 и 22 се разкрива временна двупосочна спирка на бул. „Янко Сакъзов“ при пл. „Васил Левски“.

Тролейбусна линия № 1 се разделя на два маршрута:

- от ж.к. „Левски-Г“ (5 коли) по маршрута си до кръстовището на ул. „Острово“ и бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Тодорини кукли“, наляво по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си до ж.к. „Левски-Г“;

- от „Пета Градска болница“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“, наляво по бул. „Сливница“, наляво през пл. „Сточна гара“ (обратен завой), направо по бул. „Сливница“, надясно по ул. „Опълченска“, наляво по ул. „Охрид“ и по маршрут посока „Пета Градска болница“. Тролейбусите ще преминават двупосочно през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“.

Тролейбусна линия № 3 се разделя на два маршрута:

- от ж.к. „Левски-Г“ (1 кола) по маршрута си до кръстовището на ул. „Острово“ и бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Тодорини кукли“, наляво по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си до ж.к. „Левски-Г“;

- от УМБАЛ „Св. Анна“ (2 коли) по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви обратен завой пред Национален стадион "Васил Левски", наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до УМБАЛ „Св. Анна“.

Тролейбусна линия № 4:

-от ж.к. „Дружба-2“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фр. Нансен“, бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Арсеналски“ до спирка 0648 „Ж.К. „Лозенец“ (крайна спирка за тролейбусна линия № 6);

- от спирка с код: 0647 „ПК "Спартак“ (начална спирка за тролейбусна линия № 6) по бул. „Арсеналски“, наляво по бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрута си до ж.к. „Дружба-2“.

Тролейбусна линия № 5 ще се движи по два маршрута:

- от надлез „Надежда“ по маршрут до кръстовище бул. „Кн. Мария-Луиза“/бул. „Ген. Столетов“, надясно по бул. „Ген. Столетов“, наляво по ул. „Димитър Петков“, наляво по бул. „Сливница“, наляво през пл. „Сточна гара“ (обратен завой), направо по бул. „Сливница“, надясно по ул. „Опълченска“, наляво по ул. „Охрид“ посока надлез„Надежда“, като тролейбусите преминават през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“;

- от „УМБАЛ "Св. Анна“ – пл. „Руски паметник“ (обратен завой) двупосочно.

Тролейбусна линия № 6 през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“ двупосочно.

Тролейбусна линия № 7 се разделя на два маршрута:

- от ж.к. „Гоце Делчев“ (4 коли) – пл. „Руски паметник“ (обратен завой) двупосочно;

- от ж.к. „Люлин -3“ (3 коли) – пл. „Сточна гара“ – по маршрута на тролейбусна линия № 6.

Тролейбусни линии №№ 2, 8 и 9 (за ТБ9 двупосочно по бул. „Васил Левски“): от ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“/ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите си до ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“.

Тролейбусна линия № 11: от ж.к. „Дружба-1“ по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до ж.к. „Дружба-1“.

В режим на жълто мигане ще работят светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Кн. Александър Дондуков“, бул. „Тодор Александров“ с бул. „Кн. Мария-Луиза“, бул. „Кн. Мария-Луиза” с ул. „Екзарх Йосиф”, бул. „Кн. Мария-Луиза” с ул. „Цар Симеон”, пл. „Лъвов мост“, бул. „Кн. Мария-Луиза“ с ул. „Козлодуй“, бул. „Александър Стамболийски“ с бул. „Кн. Мария-Луиза“, бул. „Витоша“ с ул. „Алабин“, ул. „Г. С. Раковски“ с ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“ с бул. „Цар Освободител“, бул. „Цар Освободител“ с бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“ с бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Дондуков“ с ул. „Г. С. Раковски”, бул. „Тодор Александров“ с бул. „Христо Ботев“, бул. „Христо Ботев“ с бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“ с ул. „Пиротска“, бул. „Тодор Александров“ с ул. „Опълченска“, ул. „Цар Симеон” с ул. „Опълченска”, ул. „Пиротска” с ул. „Опълченска”, бул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Опълченска“, бул. „Тодор Александров“ с ул. „Одрин“, бул. „Тодор Александров“ с ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Константин Величков” с бул. „Тодор Александров“, бул. „Константин Величков” с бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Константин Величков” с ул. „Пиротска“, бул. „Тодор Александров“ с ул. „Вардар“, бул. „д-р Петър Дертлиев“ с бул. „Царица Йоанна“, бул. „Царица Йоанна“ с ул. „Луи Пастьор“, бул. „Джавахарлал Неру“ с ул. „Луи Пастьор“, бул. „Царица Йоанна“ с ул. „Ген. Асен Николов“, бул. „Царица Йоанна“ при магазин „БИЛА“, бул. „Княз Дондуков“ с бул. „Васил Левски”, бул. „Янко Сакъзов“ с ул. „Кракра“, бул. „Кн. Александър Дондуков“ с ул. „Кракра“, бул. „Кн. Александър Дондуков“ с ул. „Бяло море“, бул. „Кн. Александър Дондуков“ с ул. „Злетово“, ул. „Черковна“ с бул. „Владимир Вазов“ и, бул. „Владимир Вазов” с ул. „Тодорини кукли“.