Във връзка със силно влошаващата се обстановка в Украйна и осигурените зелени коридори за напускане на гражданското население на Украйна, от външното ни министерство призовават абсолютно всички български граждани и членове на техните семейства да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна.
Русия отваря хуманитарни коридори в Украйна за евакуиране на цивилни
Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.
Информацията може да се намери ТУК
✅З Києва:
01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків
06:23 - №142 Львів - Лиман
06:23 - №114 Львів - Лиман
07:00 - №722 Дарниця - Харків
07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Лиман - Ужгород
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
✅Рейси по ст. Харків:
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
08:00 - ІС+ Харків - Львів
12:36 - №46 Лиман - Ужгород
14:00 - ІС+ Харків - Львів
14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:09 - №15 Харків – Рахов
17:00 - №723 Харків - Львів
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Лиман
✅Рейси по ст. Дніпро:
06:23 - №796 Дніпро - Харків
14:00 - №732 Дніпро – Львів
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
✅Рейси по ст. Запоріжжя:
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
✅Рейси по ст. Вінниця:
00:28 - №105 Київ - Одеса
00:58 - №078 Одеса - Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ - Хмельницький
03:42 - №060 Чоп - Київ
03:42 - №058 Ворохта - Київ
03:54 - №106 Одеса - Київ
04:31 - №081 Ужгород - Київ
04:42 - №050 Трускавець – Київ
05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
06:03 - №056 Рахів – Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
18:07 - №055 Київ – Рахів
19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
20:50 - №716 Львів – Київ
21:45 - №081 Київ – Ужгород
22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
23:17 - №049 Київ – Трускавець
23:26 - №057 Київ – Ворохта
23:26 - №059 Київ – Чоп
✅На додачу до графікових сполучень заплановані такі евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):
- Донецький напрямок:
01:00 - Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів
17:00 - Краматорськ - Ужгород, 13 вагонів • Одеський напрямок:
22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів • Запоріжжя:
2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен • Дніпро:
3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно • Кривий Ріг:
2 рейси: 12 та 15 вагонів
- Харків:
3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00
3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен А також електричками:
- організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук; • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці; • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
✅Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:
№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20; № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00; № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм); № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55; № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30; № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00; № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13; № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.