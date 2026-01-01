Полицията разби в София склад за наркотични вещества, от който според разследващите са били снабдявани куриери за последващо разпространение на дрога в столицата.

При операцията е задържан 32-годишен софиянец, който до момента не е имал криминални прояви. Началникът на отдел „Криминална полиция“ към ГДНП Ангел Папалезов обясни, че привличането на хора без криминално минало е все по-често използван подход от наркогрупите.

По данни на разследването в имота наркотиците са били разделяни на по-малки количества, предназначени за уличния пазар. След няколкодневно наблюдение служителите на МВР установили мъжа, за когото се предполага, че е отговарял за склада.

Той бил засечен да посещава адреса, за да подготви наркотични вещества, които е трябвало да бъдат разнесени в София още същия ден.

При извършените претърсвания до момента са открити приблизително 3 кг марихуана, 9 кг метамфетамин, 2,5 кг екстази на таблетки, около половин килограм кокаин и близо половин килограм хашиш. Проверка на помещенията продължава, като предстои да бъдат уточнени окончателните количества.

Установено е и специално помещение, в което дрогата е била разфасована на по-малки дози.

Как е работила схемата?

Според МВР поръчките са се извършвали в затворени групи в приложения като Telegram и Signal, а плащането е ставало с криптовалута.

След това наркотиците били оставяни на предварително избрани места, известни като „дроп локации“. Клиентът получавал информация за местоположението и вземал поръчката, без да се среща лично с продавача или куриера.

БТА

Полицията отчита, че този модел на разпространение набира все по-голяма популярност. Разследват се и други подобни случаи в страната, като вече има задържани лица, за които се предполага, че са изпълнявали ролята на куриери.

Имотът, в който е открито депото, е бил нает. По предварителни данни задържаният е пребивавал там от няколко месеца, а помещението вероятно също е било използвано като склад през този период.

Разследващите проверяват и кои други хора са посещавали адреса. Собствениците на имота към момента все още не са разпитани.