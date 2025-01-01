Българска парламентарна делегация, водена от заместник-председателя на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България - Япония Рая Назарян, е на посещение в Япония по покана на председателя на Долната камара на японския парламент Фукуширо Нукага. Това съобщиха от пресцентъра на българския парламент.

В състава на делегацията са народните представители Деница Николова (ГЕРБ-СДС), Даниел Лорер („Продължаваме промяната - Демократична България“), Мая Димитрова („БСП - Обединена левица“) и Тошко Йорданов („Има такъв народ“).

В рамките на визитата заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян ще има среща с председателя на Долната камара на японския парламент Фукуширо Нукага. Българската делегация ще разговаря и с председателя на Групата за приятелство с България в Горната камара на японския парламент Джуничи Иший и членове на групата, както и с депутати от японския парламент.

Предвидено е народните представители да се срещнат с държавния министър на външните работи на Япония Хисаюки Фуджий и с държавния министър на икономиката, търговията и индустрията на Япония Масаки Огуши.

Българската парламентарна делегация ще присъства на церемонията за номиниране на японския популярен музикант и актьор Хиромицу Китаяма за Посланик на добра воля на България в Япония.

По време на визитата българската делегация ще посети ЕКСПО Осака 2025. Заместник-председателят на Народното събрание и българските парламентаристи ще разгледат българския павилион на ЕКСПО Осака 2025, където ще се срещнат с представители на българската общност.

През май президентът Румен Радев посети българския павилион на ЕКСПО 2025 в Осака, Япония. С музикална и културна програма на 18 май страната ни отбеляза Деня на България в рамките на световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака.