Това е страхът на Борисов - дръпнал е 5-6 човека да не влизат в зала, вероятно има и разцепление в БСП, след като падна правителството - това според председателят на "МЕЧ" Радостин Василев е причината за проваления кворум в парламента в петъчния ден. По думите му Изборният кодекс въобще не трябва да влиза сега в дневния ред на парламента.

НС не успя да започне работа на три пъти тази сутрин поради липса на кворум. При първата регистрация електронното табло отчете 117 народни представители. Ръководещият заседанието зам.-председател на парламента Костадин Ангелов обяви 30-минутна почивка. В 09:30 ч. се повтори същата ситуация. Регистрираха се 119 народни представители. В регистрацията не участваха групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие". Следващата, последна регистрация, бе в 10:00 ч., но и тогава не се получи. Както и при втория опит, имаше 119 народни представители при необходими за кворум минимум 121. Не се регистрираха отново от групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Няма кворум, следващото заседание ще е в сряда - 28 януари от 09:00 ч., обяви председателстващият заседанието. Все още не е ясно дали тогава ще се направи нов Изборния кодекс да влезе в зала за разглеждане.

Три опита – три неуспеха: парламентът не започна работа в петък

"Следвата седмица не трябва да влиза въобще кодекс в дневния ред, но тук виждаме наглостта на ИТН и Тошко, те форсират кодекса, като постоянно го включват в опит да накажат по някакъв начин Борисов. Ръчната там е дръпната от Борисов, защото го е страх, защото е Зайко Байко, защото знае, че това предизвиква напрежение, защото нямат никаква легитимация и трябва да се явяваме по-скоро на избори, а те се опитват за си издействат служебен резултат", категоричен обаче е Василев.

По думите, ако се въведат тези скенери и "броячки", ще настане пълен хаос по време на изборите.

"Ако тези искат да създават такъв хаос, ще налеят масло в огъня на чужда мелница дори", посочи Радостин Василев.

Йорданов: С процедурни хватки кворумът беше провален и промени в Изборния кодекс не се случиха

Относно Съвета за мир и участието на България, Василев бе категоричен, че премиерът в оставка Росен Желязков няма мандат, за да представлява страната на каквито и да е форуми.

"Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл, дали се е забавил - няма да коментирам. За мен позицията на България трябвае да бъде - ние имаме политическа нестабилност в страната, трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство, което да заеме такава позиция. Въпреки че одобрявам политиката на Тръмп, аз дори бих се въздържал да присъствам, ако до мен са такива второстепенни актьори, както и с незнанието дали ще имаме финансова вноска", посочи той.