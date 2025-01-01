В авиацията системите за навигация са многократно резервирани - ако едно средство има някакви смущения, продължава се с други, това заяви президентът Румен Радев за случая със самолета на Урсула фон дер Лайен.

"Аз не виждам никакъв проблем", заключи той и допълни: "Това е един измислен скандал. Аз мисля, че го затвориха тази сутрин както министърът на транспорта, така и с отговора на министър-председателя на въпроси в парламента". По думите му няма постъпила официална информация за смущения от стотиците прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС на България, които са работили паралелно.

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета. Говорители на ЕК обявиха, че Комисията е била уведомена от българските власти за инцидента. Днес депутатите изслушаха премиера Росен Желязков по случая по предложение на Атанас Атанасов.

Желязков: Изслушването ми в НС е част от хибридната атака на опозиционните партии

Желязков в НС: Има прекъсване на GPS връзката на самолета на Урсула фон дер Лайен, няма данни за заглушаване

Държавният глава коментира тази и още теми след работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода", посочи държавният глава.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема. Според президента Радев хората очакват екстрени, аварийни и краткосрочни мерки.

Той добави, че на срещата подробно е разгледано състоянието на водоснабдяването в Плевен, какви са предизвикателствата и какво е направено. „Проблемът наистина е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърляне на отговорността на местната власт“, каза президентът. По думите му се работи по всички възможни направления и за осигуряване на по-големи количества вода към града, както и за оптимизиране на водопреносната мрежа.

Радев посочи, че очаква тези, които взимат оперативните решения в държавата, които разпределят обществения ресурс и упражняват контрол, да дойдат тук на място и да докажат, че наистина мислят и работят за хората. Той също така отбеляза, че трябва да си отговорим на въпросите - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, отпускани за ВиК, как се отпускат и оползотворяват те.

Президентът Радев коментира и въпроса за назначаването на председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"Вече обявих своето решение, очаквам оттук нататък Министерски съвет, той е на ход. Аз не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам, ми е достатъчна, за да взема съответните решения", категоричен бе той.

Преди дни премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството е изпратило на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.