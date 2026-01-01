В 1.30 ч. е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла, Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага, това заяви в извънредно изявление премиерът Румен Радев.

Корабът по данни на екипажа е ударен с три въздушни дрона по палубата и борда, задействани са аварийно-спасителните средства, допълни той.

"Екипаж на "Гранична полиция" е спасил целият екипаж от кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на Украйна", обясни министър-председателят.

Екипажът на нападнатия кораб е успешно приведен на пристанището във Варна, на 5 от членовете се оказва медицинска помощ поради по думите му леки наранявания.

Очаквайте подробности.