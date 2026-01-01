Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под наслов „Операция: Нищожен 2“. В района има засилено полицейско присъствие.

Движението в района е ограничено.

Според организаторите Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в "желязна хватка", управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не.

Докато Сарафов не освободи кабинета на четвъртия етаж, протестите ще продължат и ще сигнализираме Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза пред медиите адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки ".

Утре Пленумът на ВСС ще заседава, като единствената точка в дневния им ред е "Определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор".