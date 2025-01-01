Говори се за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да се изгради стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна Делян Пеевски.

Това заяви президентът Румен Радев.

"Пеевски с неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто и самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание до каквато роля се сведоха ръководствата на някои от политическите сили, да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата, да измениш на журналистически си дълг и да превърнеш своята медия в рупор на задкулисието", заяви Радев.

По думите му един ден, когато амбициите на Пеевски да погълни цялата държава се сринат под тежестта на собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля.