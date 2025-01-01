Държавата може да има само един премиер. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало във връзка с думите на Бойко Борисов, че в държавата има петима премиери, сред които и самия Делян Пеевски.

"Държавата може да има един премиер, един президент и един шеф на парламента", заяви той.

Борисов: Не сме трима, петима премиери сме

На въпрос за какво си говори с министрите той отговори: "Говоря с всички за каквото си искам".

Пеевски заяви, че подкрепя Борисов за това, че министрите и премиера трябва да бъдат в Плевен и да решат проблема с водната криза. "Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер, надявам се още днес той да го замести в Плевен, заедно с шефа на борда по водите и на смени да стоят там, докато решат кризата", подчерта той.