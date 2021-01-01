Държавният глава ще се запознае с предприетите мерки за охрана на границата и справяне със засиления миграционен натиск. За целта Румен Радев ще посети ГКПП „Капитан Андреево“ и гр. Елхово.
Президентът ще посети Тристранния съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, ситуиран на контролния пункт.
ГЕРБ обвинява Бойко Рашков за увеличения мигрантски поток през последния месец
След това ще се запознае на място с предприетите мерки за охрана на границата и справяне със засиления миграционен натиск.
По-късно Румен Радев ще разгледа Регионалния координационен център в РДГП - Елхово.
Свиленградски полицаи откриха 11 мигранти в лека кола
Президентът ще посети Тристранния съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, ситуиран на контролния пункт.
ГЕРБ обвинява Бойко Рашков за увеличения мигрантски поток през последния месец
След това ще се запознае на място с предприетите мерки за охрана на границата и справяне със засиления миграционен натиск.
По-късно Румен Радев ще разгледа Регионалния координационен център в РДГП - Елхово.
Свиленградски полицаи откриха 11 мигранти в лека кола