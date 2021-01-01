/ ГД "Гранична полиция"
Държавният глава ще се запознае с предприетите мерки за охрана на границата и справяне със засиления миграционен натиск. За целта Румен Радев ще посети ГКПП „Капитан Андреево“ и гр. Елхово.
 
Президентът ще посети Тристранния съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, ситуиран на контролния пункт.

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След това ще се запознае на място с предприетите мерки за охрана на границата и справяне със засиления миграционен натиск.

По-късно Румен Радев ще разгледа Регионалния координационен център в РДГП - Елхово.

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