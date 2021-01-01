ГЕРБ обвинява Бойко Рашков за увеличения мигрантски поток през последния месец

Свиленградски полицаи откриха 11 мигранти в лека кола

Държавният глава ще се запознае. За целта Румен Радев ще посети ГКПП „Капитан Андреево“ и гр. Елхово.Президентът ще посети Тристранния съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, ситуиран на контролния пункт.След това ще се запознае на място си справяне със засиления миграционен натиск.По-късно Румен Радев ще разгледа Регионалния координационен център в РДГП - Елхово.