Омбудсманът Велислава Делчева организира международната конференция „Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции“, която ще се състои на 13 октомври 2026 г. от 9.30 ч. в зала „Роял 1“ на хотел „Балкан Палас“ (Шератон) в София.

В откриването ще се включи и първият български хуманоиден робот Робърт, създаден от инж. Методи Димитров.

Във форума ще участват зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, председателят на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев, българският съдия в Европейския съд по правата на човека проф. д-р Диана Ковачева, ректорът на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савовд, проф. Ирина Цакова – член на Консултативния форум на Европейската комисия и на Съвета по ИИ и Борислав Петров – изпълнителен директор на INSAIT и др.

Създават консултативен съвет от роботи към Министерство на иновациите

Конференцията цели да разясни практическите методологии и инструменти, чрез които правозащитните институции ще могат да наблюдават въздействието на системите с изкуствен интелект върху основните права. Идеята е да се подпомогне работата на институциите при оценката на рисковете за гражданите и при гарантирането на прозрачност, отчетност и недискриминация при използването на ИИ.

В дискусиите се включат още Карина Палкова-омбудсман на Латвия, Карол ван Баселаре от Междуфедералния център за равни възможности на Белгия, Елена Чернева – зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация, както и Вит Александър Шорм – заместник-омбудсман на Чешката република, който ще направи видеообръщение.

Специално внимание е отделено на практическите модели за ефективно наблюдение на въздействието на изкуствения интелект върху основните права. Ще бъдат представени инструменти като контролен списък за оценка на въздействието върху основните права, както и процедури и специфични инструменти за наблюдение. Към тази тематична част ще се присъединят председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, д-р Татяна Новосьолова и Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията, държавни експерти от МИДТ и ДАЗД.

Роботите излязоха на протест в Полша

Във форума ще участват още юристи, правозащитници, ръководители и експерти от държавната администрация – представители на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, на академичните среди, от Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта и съобщенията, Централната избирателна комисия, Комисията за финансов надзор, Българска народна банка, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Комисия за регулиране на съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Летище „Васил Левски“ София, Български център за нестопанско право, Български хелзинкски комитет, УНИЦЕФ и др.

Конференцията е водещо събитие по европейския проект SGA-CERV-2026-03 „Ombuds Oversight for Rights in the AI Era“, който се изпълнява от Омбудсмана на Република България по ENNHRI Regranting NHRI Programme for 2026, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).