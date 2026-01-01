На 27 януари (вторник) президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, това съобщиха от прессекретариата на президентството. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

От 23 януари досегашният вицепрезидент вече е новият президент на страната, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент.

Припомняме, че Радев връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство, но всички те бяха върнати неизпълнени. Първият мандат - на коалицията ГЕРБ-СДС, беше върнат веднага, а вторият - на „Продължаваме промяната - Демократична България“, също не доведе до съставяне на кабинет. Третият мандат беше връчен на „Алианс за права и свободи“ (АПС), но и той беше върнат, с което се изчерпа конституционната процедура за формиране на редовно правителство и се отвори пътят към предсрочни парламентарни избори.

След промените в Конституцията от 2023 г. настоящият държавен глава Илияна Йотова може да избира служебен министър-председател от кратък списък с конкретни длъжности или т. нар. „домова книга“.

Част от потенциалните кандидати вече отказаха, сред тях са председателят на парламента Рая Назарян, омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев. В Конституцията не е посочено какво се случва, ако всички допустими кандидати за служебен министър-председател откажат да заемат поста.

Ако обаче бъде назначен нов служебен премиер, той ще посочи служебно правителство и ще бъде оповестена и датата на изборите.