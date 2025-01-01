Правителството прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените трансфери и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Иганово“ ЕАД.

Целта на горните актове е осигуряваното на успешен старт за изпълнението на зaложената концепция при учредяването на „Иганово“ ЕАД, тъй като дружеството се нуждае от допълнително финансово обезпечаване за реализирането на инвестиции за проекти от такъв мащаб.

Очаква се осигуряване на възможност за положително влияние върху регионалната икономическа обстановка, чрез стимулиране на местната индустрия и трудова заетост. Този ефект ще бъде постигнат чрез откриването на нови възможности за партньорства с европейски производители, както и чрез включването в производствения процес на подизпълнители, доставчици на материали, което пък от своя страна ще рефлектира положително върху трудовата заетост в региона на базата на осигуряването на нови работни места.