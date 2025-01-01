Правителството определи датите на религиозните празници през 2026 г. за вероизповеданията, различни от източноправославното, като служителите от тези общности ще могат да ползват платен или неплатен отпуск за отбелязването им. Решението обхваща празниците на католическата, мюсюлманската, еврейската, арменската, протестантските и будистките общности, както и на Бялото братство, бахайската общност и обществото за Кришна съзнание, съобщиха от правителствената пресслужба.

Празниците на Католическата църква в България са: 5 април - Великден; 6 април - вторият ден на Великден, 29 юни - „Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември - „Всички Светии“ и 8 декември - Непорочното зачатие на Св. Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам - на 19 и 20 март, Курбан байрам на 26, 27 и 28 май, Рождението на хз. Мухаммед (с.а.с) - (Мевлид и Небеви) на 24 август.

За религиозната общност на евреите празниците са: 2, 3, 8 и 9 април - Песах, 22 май - Шавуот, 21 септември - Иом Кипур.

Арменската апостолическа света църква ще празнува Рождество Христово и Богоявление на 6 януари, 5 април - Възкресение Христово, 24 април - Св. мъченици от Геноцида на арменския народ през 1915 г., 12 юли - Преображение Господне, 16 август - Успение на Пресвета Богородица и 13 септември - Въздвижение на Светия Кръст Господен.

Празничните дни за общество „Бяло братство” са: 22 март - Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборни дни на Бялото братство - 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя - 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези Дни.

Последователите на Будистка общност „Карма Кагю“ - България ще празнуват на 31 май - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 2 април и Конгресни дни на 26 и 27 юни, и 3, 4 и 17 юли.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври Ден на Реформацията.

Бахайска общност в България - 21 март - Ноу Руз, 21 април - Резван, 29 май - Възнесението на Бахаулла, 10 юли - Мъченическата смърт на Баб, 10 ноември - Рождение на Баб, Рождение на Бахаулла - 11 ноември.

Будистка общност в България - 3 януари - Махаянска Нова година, 15 февруари - Паранирвана - Преминаване в Нирвана, 13 април - Теравада Нова година, 31 май - Весак - Раждането и Просветлението на Буда, 8 декември - Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво.

Общество за Кришна съзнание - 3 март - Гаура Пурнима, 27 март - Рама Навами, 30 април - Нрисимха Чатурдаши и 4 септември - Кришна Джанмащами.