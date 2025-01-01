Министерският съвет прие Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите и на Тарифа за таксите, събирани по Закона за лова и опазване на дивеча, както и на Наредбата за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча.

Целта е да се постигне синхронизиране на събираемите такси в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото в страната и с Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Постановлението ще влезе в сила от датата на въвеждане на еврото в Република България.