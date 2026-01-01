Прощаваме се с легендата на българската естрадна музика Маргрет Николова. Поклонението ще се състои днес от 11:30 часа в църквата „Св. Седмочисленици“ в София.

Почина Маргрет Николова - един от най-емблематичните гласове на българската поп-музика

Маргрет Николова ни напусна на 97-годишна възраст преди дни. Повече от половин век на сцена тя е изнесла хиляди концерти, а богатият ѝ репертоар включва над 600 песни.

Със своята топлота, стил и неподражаемо присъствие Маргрет Николова остава завинаги в сърцата на поколения българи.

Поклон пред паметта ѝ!