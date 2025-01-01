Пореден случай на домашно насилие в Самоков, съобщиха от полицията.

Около полунощ на 24 ноември в полицията е подаден сигнал от жителка на града. Жената съобщила, че партньорът ѝ, с когото живее на семейни начала, ѝ е нанесъл побой.

На място незабавно са изпратени служители на РУ-Самоков, които задържали извършителя.

Пострадалата е прегледана от екип на спешна помощ и освободена за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.